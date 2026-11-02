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Le Havre confirme Jaïr Karam comme entraîneur intérimaire

Le Havre
parClaude Dautel
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Après avoir limogé Didier Dighard, les dirigeants du Havre ont décidé ce lundi de confier le poste d'entraîneur, au moins cette semaine, à Jaïr Karam, l'actuel directeur du centre de formation.
« Jaïr Karam, directeur du centre de formation, a accepté la difficile mission de diriger l’équipe première au moins pour le match de dimanche face au FC Lorient. Le week-end ayant suivi le match contre le PSG a été mouvementé au sein du club, chacun a pu le voir. Si l’organigramme a changé en quelques heures, les échéances, elles, n’ont pas bougé d’un iota : dimanche à 17 h 15 au Stade CMA CGM Océane, le HAC recevra le FC Lorient, dans un match dont il serait vous faire injure de rappeler l’importance Les Ciel&Marine, derniers de Ligue 1 McDonald’s avec deux points, se doivent de l’emporter. Et c’est le directeur du centre de formation, Jaïr Karam, qui a été sollicité pour mener à bien cette tâche particulièrement périlleuse… Il a accepté le défi. Pas par opportunisme, juste par amour du club, et sans rien demander en échange », indique Le Havre dans un communiqué un peu surréaliste.
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Derniers commentaires

OM : McCourt chassé de son propre stade

Et oui....apres avoir investi des millions dans le club afin dans un panier percé il se fait éjecter du stade !!! Ne vous étonnez pas bandes d’ânes que ni Saadé ni.aucun investisseur digne de ce nom n’est envi d'investir dans l’OM....

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

l OL est au courant depuis un moment. d ailleurs ils sont bien contents. mais tout etait ficelé hier soir, ça s est pas fait cet aprem... et puis si ca avait capoté, l OL n aurait rien a lui dire, car ils poussent aussi pour le depart

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

Il y a eu un "Pierre Sage" , p't'être qu'il y en a d'autres (???)

Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

c est normal ca! c est ce qui devait se passer. Dirty a dit y a 2 semaines que vous etiez la seule equipe qui pouvait titiller le PSG, et que nous on jouait le maintient

L'OL refusait de prolonger Paulo Fonseca

Ouin ouin c'est lui qui veut partir... Comment retenir un entraîneur qui ne veut pas resté ouin ouin

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