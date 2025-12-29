OM : Une offre à 25ME bouleverse Marseille

L'OM risque de se faire attaquer pour Amine Gouiri, pour qui l'entraineur de Galatasaray a complètement craqué. Des éléments extérieurs peuvent encore tout changer, mais l'intérêt turc est réel.

Absent pendant quasiment toute la première partie de saison, Amine Gouiri est quasiment une nouvelle fois attendu comme une recrue hivernale à partir du mois de février. L’attaquant algérien se remet de sa blessure à l’épaule et devrait reprendre l’entrainement dans le courant du mois de janvier. Mais rejouera-t-il avec le maillot de l’OM sur le dos ? Les bruits d’un transfert express à Galatasaray ont parcouru la Canebière ce dimanche. Galatasaray s’intéresse à lui en vue d’un recrutement dès le mois de janvier.

Galatasaray utilise Gouiri

La presse turque dévoile les détails de cet intérêt qui a, au départ, de quoi surprendre. Mais l’explication tombe assez rapidement. Selon Fanatik, le club d’Istanbul négocie actuellement avec Mauro Icardi afin de prolonger son contrat, qui se terminera au mois de juin. L’attaquant argentin donne satisfaction avec ses buts marqués, mais est aussi régulièrement blessé. Galatasaray lui propose un nouveau contrat de deux ans, mais avec un salaire en baisse, de 10 ME par an, à 6 ME par an. Forcément, cela peine à passer pour l’ancien joueur du PSG.

La formation d’Istanbul a donc pris les devants en faisant bien comprendre qu’elle était capable de s’offrir un autre attaquant pour le remplacer rapidement. L’idée de proposer 25 ME pour l’international algérien reste pour le moment très hypothétique. Cette somme aurait tout de même de quoi faire réfléchir l’OM, qui l’a acheté il y a un an de cela pour 19 ME en provenance de Rennes.

Mais à Marseille, on estime que l’occasion de vendre Amine Gouiri serait belle, surtout un joueur qui n’a pas forcément une place évidente dans le nouveau système offensif mis en place par Roberto De Zerbi. Pour le moment, la question ne se pose pas, mais le profil d’Amine Gouiri a bien séduit Okan Buruk, l’entraineur de Galatasaray, qui adore la polyvalence et le sens du but de l’ancien Lyonnais. De quoi provoquer une offre de premier plan courant janvier, et faire hésiter l’OM ?