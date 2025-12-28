ICONSPORT_272756_0127

OM : Gouiri sur le départ, Longoria accepte

OM28 déc. , 12:40
parMehdi Lunay
0
Blessé à l'épaule depuis un match avec l'Algérie en octobre, Amine Gouiri doit rejouer avec l'OM dans les prochaines semaines. Il va devoir batailler pour regagner sa place ou partir. Galatasaray entend lui faire choisir la seconde option.
Il n'est jamais bon de se blesser mais pour Amine Gouiri le timing a été désastreux. L'attaquant a été durement touché à l'épaule lors du match Algérie-Ouganda qualificatif pour le Mondial 2026. Opéré, il a suivi de loin la progression de l'Olympique de Marseille et sa réussite offensive. Le club phocéen a trouvé son système en attaque avec Greenwood, Paixao et un Aubameyang efficace. Pour ne rien arranger, le jeune Robinio Vaz a aussi tiré son épingle du jeu pendant cette période. Pour Gouiri, avoir du temps de jeu à son retour ne sera pas aisé.

Galatasaray craque pour Amine Gouiri

Forfait pour la CAN 2025 disputée actuellement au Maroc, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais doit jouer un maximum pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Algérie l'été prochain. Le mercato lui donne déjà un petit coup de pouce. En effet, selon le site Transferfeed, le natif de Bourgoin-Jallieu est dans le viseur de Galatasaray cet hiver. L'entraîneur des Stambouliotes Okan Buruk est séduit par son profil. Le buteur marseillais prendrait la place de l'attaquant titulaire du club turc Mauro Icardi, lequel risque de s'en aller dès janvier.
Galatasaray veut récupérer Amine Gouiri sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une option séduisante pour l'OM ? Cela permettrait de libérer une place au sein de l'effectif et d'envisager un transfert entrant supplémentaire. Toutefois, Pablo Longoria apprécie plutôt des belles ventes quand cela est possible. De plus, Roberto De Zerbi apprécie l'attaquant et ne sera pas forcément favorable à le lâcher aussi facilement. Une équation complexe que devra résoudre en personne Amine Gouiri.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264758_0184
OL

OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

ICONSPORT_280644_0005
PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

ICONSPORT_279926_0017
OL

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Fil Info

28 déc. , 13:00
OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide
28 déc. , 12:20
Araujo au PSG, un agent confirme
28 déc. , 12:00
L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert
28 déc. , 11:30
Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié
28 déc. , 11:00
PSG : La police interrompt une fête historique
28 déc. , 10:30
L'OM prend position sur ce renfort venu d'Italie
28 déc. , 10:00
PSG : 50ME pour ce Brésilien, Paris refuse
28 déc. , 9:30
Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie

Derniers commentaires

Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Mon souhait serait akliouche tati bouaddi au PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

Fake

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ici c

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Pas moi

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

T devin toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading