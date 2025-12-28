OM : Gouiri sur le départ, Longoria accepte

Blessé à l'épaule depuis un match avec l'Algérie en octobre, Amine Gouiri doit rejouer avec l'OM dans les prochaines semaines. Il va devoir batailler pour regagner sa place ou partir. Galatasaray entend lui faire choisir la seconde option.

Il n'est jamais bon de se blesser mais pour Amine Gouiri le timing a été désastreux. L'attaquant a été durement touché à l'épaule lors du match Algérie-Ouganda qualificatif pour le Mondial 2026. Opéré, il a suivi de loin la progression de l' Olympique de Marseille et sa réussite offensive. Le club phocéen a trouvé son système en attaque avec Greenwood, Paixao et un Aubameyang efficace. Pour ne rien arranger, le jeune Robinio Vaz a aussi tiré son épingle du jeu pendant cette période. Pour Gouiri, avoir du temps de jeu à son retour ne sera pas aisé.

Galatasaray craque pour Amine Gouiri

Transferfeed, le natif de Bourgoin-Jallieu est dans le viseur de Galatasaray cet hiver. L'entraîneur des Stambouliotes Okan Buruk est séduit par son profil. Le buteur marseillais prendrait la place de l'attaquant titulaire du club turc Mauro Icardi, lequel risque de s'en aller dès janvier. Forfait pour la CAN 2025 disputée actuellement au Maroc, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais doit jouer un maximum pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Algérie l'été prochain. Le mercato lui donne déjà un petit coup de pouce.

Galatasaray veut récupérer Amine Gouiri sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une option séduisante pour l'OM ? Cela permettrait de libérer une place au sein de l'effectif et d'envisager un transfert entrant supplémentaire. Toutefois, Pablo Longoria apprécie plutôt des belles ventes quand cela est possible. De plus, Roberto De Zerbi apprécie l'attaquant et ne sera pas forcément favorable à le lâcher aussi facilement. Une équation complexe que devra résoudre en personne Amine Gouiri.