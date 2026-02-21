Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Ok, mais au delà de ce folklore, c'est avant tout une équipe de foot, et il faut repartir avec des choses basiques, retrouver une assise défensive pour ne plus donner des buts à l'adversaire. Ils ont le talent pour marquer en phase de transition, donc il faut avant tout retrouver de la confiance en faisant de leurs cages une forteresse imprenable.