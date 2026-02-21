Lewandowski indigne de Yamal, Thierry Henry se lâche

Battu à deux reprises en l’espace de quelques jours, le FC Barcelone souffre notamment de son inefficacité offensive. Pour l’ancien Blaugrana Thierry Henry, l’équipe d’Hansi Flick a besoin d’un attaquant de haut niveau pour accompagner la star Lamine Yamal.

Ce n’est pas la grande forme au FC Barcelone . Après la correction infligée par l’Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi, les Blaugrana ont enchaîné avec une défaite à Gérone (2-1) lundi dernier. Résultat, le Barça a laissé le Real Madrid lui chiper le fauteuil de leader en Liga. Pour expliquer ces contre-performances, on peut de nouveau souligner la défense haute voulue par l’entraîneur Hansi Flick ou l’absence du maître à jouer Pedri. Mais de son côté, Thierry Henry pointe le manque d’efficacité offensive.

L’ancien attaquant du Barça estime que les Catalans doivent recruter un avant-centre de classe mondiale. « Le Barça a besoin d'un pur numéro 9, un attaquant de très haut niveau, a conseillé le spécialiste du poste dans des propos relayés par Sport. Je pense à des buteurs formidables comme Victor Osimhen, Erling Haaland ou Harry Kane. Des finisseurs confirmés, pas des joueurs prometteurs. » Avec un buteur de ce calibre, le Barça pourra selon lui profiter des caviars distribués par Lamine Yamal.

« Quand tu as un talent comme Lamine Yamal qui fait des passes comme ça, tu dois marquer, a poursuivi le consultant français. C'est simple. A ce niveau, une seule occasion suffit. J'ai vu des matchs où ils ont gâché trop d'occasions. Au Barça, ça ne peut pas arriver. C'est ce qui fait la différence entre le fait d'être compétitif et être champion. » Manifestement, Thierry Henry n’est pas convaincu par les deux attaquants actuellement à la disposition d’Hansi Flick, à savoir Robert Lewandowski et Ferran Torres. Le problème, c’est que le Barça n’a pas forcément les moyens de payer un gros transfert.