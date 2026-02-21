Yamal Barca

Lewandowski indigne de Yamal, Thierry Henry se lâche

Liga21 févr. , 11:30
parEric Bethsy
Battu à deux reprises en l’espace de quelques jours, le FC Barcelone souffre notamment de son inefficacité offensive. Pour l’ancien Blaugrana Thierry Henry, l’équipe d’Hansi Flick a besoin d’un attaquant de haut niveau pour accompagner la star Lamine Yamal.
Ce n’est pas la grande forme au FC Barcelone. Après la correction infligée par l’Atlético Madrid (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi, les Blaugrana ont enchaîné avec une défaite à Gérone (2-1) lundi dernier. Résultat, le Barça a laissé le Real Madrid lui chiper le fauteuil de leader en Liga. Pour expliquer ces contre-performances, on peut de nouveau souligner la défense haute voulue par l’entraîneur Hansi Flick ou l’absence du maître à jouer Pedri. Mais de son côté, Thierry Henry pointe le manque d’efficacité offensive.

Lire aussi

Le Barça contacte l’OL pour une grosse surpriseLe Barça contacte l’OL pour une grosse surprise
L’ancien attaquant du Barça estime que les Catalans doivent recruter un avant-centre de classe mondiale. « Le Barça a besoin d'un pur numéro 9, un attaquant de très haut niveau, a conseillé le spécialiste du poste dans des propos relayés par Sport. Je pense à des buteurs formidables comme Victor Osimhen, Erling Haaland ou Harry Kane. Des finisseurs confirmés, pas des joueurs prometteurs. » Avec un buteur de ce calibre, le Barça pourra selon lui profiter des caviars distribués par Lamine Yamal.
« Quand tu as un talent comme Lamine Yamal qui fait des passes comme ça, tu dois marquer, a poursuivi le consultant français. C'est simple. A ce niveau, une seule occasion suffit. J'ai vu des matchs où ils ont gâché trop d'occasions. Au Barça, ça ne peut pas arriver. C'est ce qui fait la différence entre le fait d'être compétitif et être champion. » Manifestement, Thierry Henry n’est pas convaincu par les deux attaquants actuellement à la disposition d’Hansi Flick, à savoir Robert Lewandowski et Ferran Torres. Le problème, c’est que le Barça n’a pas forcément les moyens de payer un gros transfert.
Derniers commentaires

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

Mec, ouvre un livre purée ….

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

On constate qu'il y a quand même du mieux : Ils n'ont pas pris de buts dans les dernières minutes.^^

OM : Frank McCourt dément la piste Pauline Gamerre

P'auv mec.... tu t'enfonce de plus en plus... t'es à l'image du pseudo club de wish que tu supporte.... pathétique !

OM : « On nous cache quelque chose », scandale à Marseille

Ça y'est, t'es de retour après digestion d'une énième humiliation ?? T'as bien mal au cul tocard D'abord on dit SA crise sportiVE....ton illettrisme prouve que t'es un pauvre mec abruti par ton supporterisme du club le plus hOMteux de France Continue comme ça, tu nous régales blaireau 😂😂🐐🐐

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Amen

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

