Youssef El Arabi

Nantes : Un joueur tremble pour les salariés

FC Nantes21 févr. , 11:00
parClaude Dautel
Le FC Nantes reçoit Le Havre dimanche à la Beaujoire, un match qui ressemble à une première balle de match dans la course au maintien pour les Canaris. L'inquiétude grandit du côté de Nantes.
Dix-septième de Ligue 1 avec désormais trois points de retard sur l'AJ Auxerre, et surtout huit points sur le Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes est au bord du précipice. Même si c'est le cas depuis plusieurs saisons pour le club de Waldemar Kita, là, les choses sont très compliquées. Avec seulement trois victoires en Ligue 1 cette saison, dont la dernière au début de l'année à Marseille, l'équipe d'Ahmed Kantari paraît à bout de souffle.
Si les supporters nantais sont écoeurés par ce qu'ils voient, et s'en prennent directement à Waldemar et Franck Kita, du côté des salariés du club, on est de plus en plus inquiet à l'heure où la descente se profile. Dans Ouest-France, Youssef El Arabi admet que les joueurs pensent à tout cela et doivent s'en servir pour se motiver.

Les salariés de Nantes tremblent

« On connaît le FC Nantes. C’est un club familial, tout le monde est concerné, notamment les salariés. On est une famille, on est tous dans le même bateau. C’est pour eux aussi qu’on doit se battre pour prendre absolument des points, explique l'attaquant du FC Nantes, qui n'a toutefois pas encore baissé les bras. Il ne faut rien lâcher et toujours garder confiance en soi. Il reste des matches, il faut y croire jusqu’à la fin. Il ne faut pas jouer avec le frein, il faut prendre des risques, ne pas avoir de regrets. »
Face au Havre, qui avec des moyens plus maigres que le FC Nantes et file vers le maintien, l'équipe d'Ahmed Kantari doit impérativement gagner. Sinon, il se pourrait bien que les Kita fasse encore sauter le fusible en limogeant l'entraîneur. Mais cela ne donnera pas des points aux Canaris.
Nantes

Nantes

Ligue 1 #17
D
D
D
D
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs22
V
Victoire3
M
Match nul5
D
Défaite14
Buts Marqués20
Buts Encaissés40

Matchs Récents

Tout afficher
13 février 2026 à 21:05
Ligue 1
MonacoMonaco
3
1
Match terminé
NantesNantes
07 février 2026 à 21:05
Ligue 1
NantesNantes
0
1
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Abline
10.

M. Abline

FranceFrance Âge 22 Attaquant
Matchs22
Buts4
Passes décisives2
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
Y. El-Arabi
19.

Y. El-Arabi

FranceFrance Âge 39 Attaquant
Matchs20
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

