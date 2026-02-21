Nantes : Un joueur tremble pour les salariés

Le FC Nantes reçoit Le Havre dimanche à la Beaujoire, un match qui ressemble à une première balle de match dans la course au maintien pour les Canaris. L'inquiétude grandit du côté de Nantes.

Dix-septième de Ligue 1 avec désormais trois points de retard sur l'AJ Auxerre, et surtout huit points sur le Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes est au bord du précipice. Même si c'est le cas depuis plusieurs saisons pour le club de Waldemar Kita, là, les choses sont très compliquées. Avec seulement trois victoires en Ligue 1 cette saison, dont la dernière au début de l'année à Marseille, l'équipe d'Ahmed Kantari paraît à bout de souffle.

Si les supporters nantais sont écoeurés par ce qu'ils voient, et s'en prennent directement à Waldemar et Franck Kita, du côté des salariés du club, on est de plus en plus inquiet à l'heure où la descente se profile. Dans Ouest-France, Youssef El Arabi admet que les joueurs pensent à tout cela et doivent s'en servir pour se motiver.

Les salariés de Nantes tremblent

« On connaît le FC Nantes. C’est un club familial, tout le monde est concerné, notamment les salariés. On est une famille, on est tous dans le même bateau. C’est pour eux aussi qu’on doit se battre pour prendre absolument des points, explique l'attaquant du FC Nantes, qui n'a toutefois pas encore baissé les bras. Il ne faut rien lâcher et toujours garder confiance en soi. Il reste des matches, il faut y croire jusqu’à la fin. Il ne faut pas jouer avec le frein, il faut prendre des risques, ne pas avoir de regrets. »

Face au Havre, qui avec des moyens plus maigres que le FC Nantes et file vers le maintien, l'équipe d'Ahmed Kantari doit impérativement gagner. Sinon, il se pourrait bien que les Kita fasse encore sauter le fusible en limogeant l'entraîneur. Mais cela ne donnera pas des points aux Canaris.