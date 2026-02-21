OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Fort d’une incroyable série de 13 victoires toutes compétitions confondues, l’OL se déplace à Strasbourg avec confiance et ambition dimanche soir. Mais l’emporter en Alsace ne sera pas simple selon Pierre Ménès.

Irrésistible depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner 13 victoires de suite toutes compétitions confondues. Cette folle série prend en compte la Ligue 1 , la Coupe de France et l’Europa League et démontre à quel point Paulo Fonseca parvient à réaliser des miracles avec son effectif, qui n’est pourtant pas le plus riche en Ligue 1. La folle série des Gones pourrait-elle prendre fin ce dimanche en clôture de la 23e journée à l’occasion du périlleux déplacement sur la pelouse de Strasbourg ?

Ce sera en tout cas un sacré test pour les coéquipiers de Corentin Tolisso face à l’actuel 7e de Ligue 1, même si le Racing est seulement la 11e équipe du championnat à domicile. Pierre Ménès voit en tout cas un match très serré entre deux équipes au niveau sensiblement similaire même si l’OL est un cran au-dessus cette saison. L’ancien journaliste de Canal+ craint que les absences lyonnaises (Moreira, Hateboer, Fofana…) pèsent lourd et empêchent le club rhodanien de poursuivre sur son incroyable lancée.

Un match piège pour l'OL à Strasbourg

« Strasbourg a fait un match nul héroïque ou miraculeux à Marseille, il valait mieux car les Strasbourgeois restaient sur 2 défaites consécutives. Il manque quand même du monde à Lyon, ça leur a posé des problèmes contre Nice. Le Gym a manqué d’efficacité. Si Strasbourg venait à être plus efficace que les Aiglons, ça pourrait être un match plus compliqué pour Lyon. Je vais dire comme ça match nul comme pronostic » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Un pronostic que l’OL tentera de faire mentir dimanche soir même si comptablement, un match nul sur la pelouse de la Meinau ne serait pas forcément une mauvaise opération pour l’Olympique Lyonnais à une semaine d’un second déplacement compliqué, cette fois sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors de la 24e journée.