ICONSPORT_350033_0321
Nuno Mendes

PSG : Nuno Mendes mis brutalement en danger

PSG21 févr. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Irrésistible dans la campagne européenne victorieuse du PSG, Nuno Mendes est beaucoup plus irrégulier cette saison. Le Portugais a été très médiocre contre Monaco mardi. Le manque de concurrence à son poste est pointé du doigt.
Le Paris Saint-Germain est sur un fil en ce moment. Battus à Rennes malgré une forte domination dans le jeu, les Parisiens ont frôlé la catastrophe en Ligue des champions. Ils étaient menés 2-0 par Monaco après 18 minutes. Ils ont finalement renversé la vapeur pour gagner le barrage aller 3-2. Un succès qui ouvre la voie des huitièmes mais qui ne convainc pas. Mardi soir, Paris a manqué d'efficacité offensive et a été très fébrile derrière. Marquinhos et surtout Nuno Mendes ont été en grande difficulté sur le Rocher.

Mendes doit être bousculé au mercato

Cela fait plusieurs semaines que le latéral portugais déçoit sur le plan défensif. Au printemps dernier, il était pourtant infranchissable face aux meilleurs attaquants de la planète, que ce soit avec le PSG ou le Portugal. La chute de niveau est brutale pour le latéral. On peut expliquer cela par la fatigue liée à l'accumulation de matchs en 2025. Néanmoins, Eric Rabesandratana estime lui que Nuno Mendes est dans une situation trop confortable à Paris. Il a besoin d'un concurrent à son poste pour se remotiver psychologiquement.
« Tu sais que tes titulaires, ce sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un Nuno Mendes, je pense qu’il a besoin d’être challengé pour ne pas se relâcher. Parce que c’est un jeune, bourré de talent et qu’il sait très bien qu’il est bourré de talent. Cette certitude, de temps en temps, le fait plonger dans la concentration et il a des relâchements dans les matchs, les marquages. Ça a souvent été le cas par le passé. Il avait soigné un peu ça et je trouve qu’il est en train de revenir dedans. Il est trop facile, trop de suffisance », a indiqué l'ancien défenseur parisien dans le podcast After Paris de RMC.

Lire aussi

Il dévoile les deux joueurs qui plombent le PSGIl dévoile les deux joueurs qui plombent le PSG
Le PSG respire en Europe mais tremble encore en Ligue 1Le PSG respire en Europe mais tremble encore en Ligue 1
Luis Campos est prévenu, il devra se démener au mercato pour dénicher le profil correspondant. Toutefois, pas simple de séduire de bons joueurs pour n'être que de simples plans B de Nuno Mendes. A voir désormais si un jeune talent peut émerger du centre de formation parisien pour devenir l'alternative attendue.
N. Mendes

N. Mendes

PortugalPortugal Âge 23 Défenseur

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs15
Buts3
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0255
FC Nantes

Nantes : Un joueur tremble pour les salariés

ICONSPORT_282905_0296
PSG

Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe

ICONSPORT_342826_0198
OL

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Fil Info

21 févr. , 11:00
Nantes : Un joueur tremble pour les salariés
21 févr. , 10:35
Le PSG confirme l'absence de Dembélé dans son groupe
21 févr. , 10:30
OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon
21 févr. , 9:30
OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais
21 févr. , 9:00
L’ASSE a un secret tout neuf pour monter en Ligue 1
21 févr. , 8:40
PSG : Haaland pour 200ME, Dembélé déjà remplacé
21 févr. , 8:20
OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco
21 févr. , 8:00
OM : Une présidente arrive, Longoria s'en va

Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Tu as raison , c'est plus un match piège pour Strasbourg

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

il commence à retrouver ses marques c'est bon signe

OM : La Provence dézingue les joueurs marseillais

Ouai mais il serait tellement cons qu'ils seraient capables de pas y penser pour essayer de gagner sur tapis vert :D

OL : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour Lyon

Pierrot tu te trompes l' OL a tout a gagner avec la défaite de l' OM , c'est même un joker de + dans la quête à la LDC .

OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco

Heu, il n’a joué que 9 matchs cette saison… pas pour ses performances mongolito,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading