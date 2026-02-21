PSG : Nuno Mendes mis brutalement en danger

Irrésistible dans la campagne européenne victorieuse du PSG, Nuno Mendes est beaucoup plus irrégulier cette saison. Le Portugais a été très médiocre contre Monaco mardi. Le manque de concurrence à son poste est pointé du doigt.

Le Paris Saint-Germain est sur un fil en ce moment. Battus à Rennes malgré une forte domination dans le jeu, les Parisiens ont frôlé la catastrophe en Ligue des champions. Ils étaient menés 2-0 par Monaco après 18 minutes. Ils ont finalement renversé la vapeur pour gagner le barrage aller 3-2. Un succès qui ouvre la voie des huitièmes mais qui ne convainc pas. Mardi soir, Paris a manqué d'efficacité offensive et a été très fébrile derrière. Marquinhos et surtout Nuno Mendes ont été en grande difficulté sur le Rocher.

Mendes doit être bousculé au mercato

Cela fait plusieurs semaines que le latéral portugais déçoit sur le plan défensif. Au printemps dernier, il était pourtant infranchissable face aux meilleurs attaquants de la planète, que ce soit avec le PSG ou le Portugal. La chute de niveau est brutale pour le latéral. On peut expliquer cela par la fatigue liée à l'accumulation de matchs en 2025. Néanmoins, Eric Rabesandratana estime lui que Nuno Mendes est dans une situation trop confortable à Paris. Il a besoin d'un concurrent à son poste pour se remotiver psychologiquement.

« Tu sais que tes titulaires, ce sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un Nuno Mendes, je pense qu’il a besoin d’être challengé pour ne pas se relâcher. Parce que c’est un jeune, bourré de talent et qu’il sait très bien qu’il est bourré de talent. Cette certitude, de temps en temps, le fait plonger dans la concentration et il a des relâchements dans les matchs, les marquages. Ça a souvent été le cas par le passé. Il avait soigné un peu ça et je trouve qu’il est en train de revenir dedans. Il est trop facile, trop de suffisance », a indiqué l'ancien défenseur parisien dans le podcast After Paris de RMC.

Luis Campos est prévenu, il devra se démener au mercato pour dénicher le profil correspondant. Toutefois, pas simple de séduire de bons joueurs pour n'être que de simples plans B de Nuno Mendes. A voir désormais si un jeune talent peut émerger du centre de formation parisien pour devenir l'alternative attendue.