OM : Une bonne pioche dénichée dans un club en danger

West Ham risque d'être relégué ce dimanche soir. La chute des Hammers en Championship est une occasion de faire de bonnes affaires pour les autres clubs. L'Olympique de Marseille l'a compris et convoite Crysencio Summerville.

Un club populaire de Londres va quitter la Premier League ce dimanche. Ce sera Tottenham ou West Ham. Avec deux points d'avance et une bien meilleure différence de buts, les Spurs ont leur destin en main. S'ils ne perdent pas contre Everton à domicile, ils enverront les Hammers en deuxième division. Ce serait une catastrophe pour eux après les investissements consentis au mercato . Ils avaient notamment attiré Taty Castellanos (Lazio), Soungoutou Magassa (Monaco) ou encore Callum Wilson. Une saignée dans l'effectif va s'opérer en cas de descente.

Summerville, l'ailier qui séduit l'OM

Transfermarkt l'évalue à 30 millions d'euros. Cependant, son prix sera logiquement moins élevé en cas de relégation. L' Olympique de Marseille est très attentif à la situation de West Ham. En effet, les Phocéens lorgnent sur un cadre de l'équipe londonienne. Il s'agit de Crysencio Summerville selon les informations du journaliste Nicolo Schira. L'ailier droit néerlandais est âgé de 24 ans. Cette saison, il a inscrit 5 buts en Premier League. Le célèbre sitel'évalue à 30 millions d'euros. Cependant, son prix sera logiquement moins élevé en cas de relégation.

Mais, l'OM n'est pas seul dans le dossier Summerville. L'ancien joueur de Leeds est aussi convoité par l'AS Rome et par Newcastle selon Nicolo Schira. De son côté, le Néerlandais souhaite déjà quitter West Ham sans attendre le résultat de la dernière journée de Premier League. Les dirigeants marseillais vont devoir se montrer convaincants pour l'attirer. La présence à Marseille de son ami Quinten Timber peut faciliter le dialogue avec l'ailier.

Les deux hommes ont été formés ensemble au Feyenoord (2008-2014) avant le départ du milieu phocéen pour l'Ajax. Quelques années plus tard, Crysencio Summerville avait poussé pour que Timber le rejoigne à Leeds sans succès. Les dirigeants marseillais espèrent que les retrouvailles s'effectueront sur la Canebière cet été.