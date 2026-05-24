OM : Un gardien à zéro euro, le premier coup de Stéphane Richard

Faute de moyens et de directeur sportif, l'OM tente quand même de se placer sur quelques coups intéressants. Un gardien de Liga est ciblé.

Difficile de se projeter sur la saison prochaine pour l’Olympique de Marseille , qui n’a pas de directeur sportif. Un entraineur est actuellement en place et toujours sous contrat en la personne de Habib Beye, mais le voir rester aux commandes après son passage décevant est désormais hautement improbable. Dans l’attente de trouver le directeur sportif et le prochain entraineur de l’OM, le mois de juin est une période décisive pour faire de bonnes affaires. Car de nombreux joueurs en fin de contrat se cherchent un club, et ils sont en général les premiers à signer étant donné qu’il n’y a pas besoin de discuter d’un transfert.

Valence peut faire pleurer l'OM

C’est dans cette optique que les dirigeants marseillais comptent bien frapper un premier coup. Stéphane Richard s’est vu confier comme mission de recruter à l’économie, et en ce sens, faire signer Stole Dimitrievski a du sens. Le gardien de 32 ans, international macédonien, vient de terminer sa saison au FC Valence. Malgré sa solide fin de saison, il n’a pas prolongé avec Los Ché, et se retrouve donc libre.

Selon Foot Mercato , l’OM aimerait en profiter pour le faire signer afin de remplacer Geronimo Rulli, annoncé sur le départ ces dernières semaines. Mais il va falloir se montrer persuasif, d’autant que Valence compte bien discuter avec lui la semaine prochaine, et le prolonger de deux saisons avec une belle prime au passage. Une clause dans son contrat lui permettrait de rester en Liga pour les deux prochaines saisons. Et comme il n’est pas certain que Stéphane Richard ait de gros moyens pour faire monter les enchères, le risque est de voir la signature de Dimitrievski lui passer sous le nez.

Néanmoins, Marseille possède quelques arguments, comme le fait d’être européen, ce que le Valencia CF ne sera pas la saison prochaine après sa 9e place en Liga.