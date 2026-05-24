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Premier League : Tous les enjeux de la bouillante dernière journée

Premier League24 mai , 10:40
parCorentin Facy
0
La 38e et dernière journée de Premier League se dispute ce dimanche à 17 heures dans un grand multiplex. Le titre est déjà joué, mais l’enjeu persiste pour des clubs tels que Bournemouth, Chelsea ou encore Tottenham.
Le suspense est mort en Premier League, tout du moins en ce qui concerne le titre de champion d’Angleterre. Vainqueur de Burnley lors de la 37e journée, Arsenal s’est assuré la première place suite au match nul de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth. Les deux premières places sont donc verrouillées, au même titre que la troisième, que Manchester United conservera quoi qu’il arrive ce dimanche. Dans un ordre qui peut encore changer, Aston Villa et Liverpool, actuels 4e et 5e, seront aussi qualifiés en C1 la saison prochaine.

Encore de l'enjeu pour l'Europe

Derrière, Bournemouth terminera 6e ou au pire 7e et disputera donc l’Europa League quoi qu’il arrive. En revanche, l’identité du second club qualifié pour cette compétition reste un mystère. Actuellement, c’est Brighton qui est 7e et donc qualifié pour l’Europa League mais les Eagles, qui reçoivent Manchester United, peuvent perdre cette place au profit de Chelsea. Les Blues, qui se déplacent à Sunderland, n’ont qu’un point de retard sur Brighton et peuvent donc toujours espérer finir 7e et se qualifier pour l’Europa League.
Chelsea peut aussi tout perdre car en cas de défaite, les coéquipiers de Wesley Fofana perdront leur 8e place qualificative pour la Conférence League au profit de leur adversaire du jour Sunderland, qui n’a qu’un point de retard. Brentford, qui se déplace à Liverpool, peut aussi rêver de cette 8e place qualificative pour la troisième coupe d’Europe. En bas de classement aussi, l’enjeu est colossal. Wolverhampton et Burnley sont d’ores et déjà relégués, mais le duel à distance continue entre West Ham et Tottenham pour le maintien.

Un duel West Ham-Tottenham pour le maintien

L’équation est simple : les Hammers doivent gagner à domicile contre Leeds (14e) et Tottenham doit perdre à domicile contre Everton (12e) pour que les positions s’inversent. L’équipe de Roberto De Zerbi assurerait donc son maintien en cas de match nul. Les enjeux sont donc encore nombreux et d’une importance capitale lors de cette ultime journée de Premier League, qui rendra ce verdict ce dimanche avec un coup d’envoi des 10 matchs en simultané à 17 heures.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
82372575692643
2
M. City
78372395763343
3
M. United
683719117665016
4
Aston Villa
62371881154486
5
Liverpool
593717812625210
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