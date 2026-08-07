ASSE : Cathro réserve une surprise, la Ligue 2 ne pas va aimer
Ian Cathro

ASSE : Cathro réserve une surprise, la Ligue 2 ne pas va aimer

ASSE07 août , 22:30
parEric Bethsy
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Avant chaque journée de Ligue 2, les adversaires de l’AS Saint-Etienne aborderont les matchs avec quelques incertitudes. A la demande de son nouvel entraîneur Ian Cathro, le club stéphanois a décidé de ne plus communiquer le groupe de joueurs convoqués.
Sans attendre la reprise du championnat, Ian Cathro a déjà commencé à imposer des choix forts. Le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne a par exemple privé Gautier Larsonneur du brassard de capitaine désormais placé sur le bras de Julien Le Cardinal. Le défenseur central devient le leader des Verts, et c’est l’une des rares informations données aux futurs adversaires. Ces derniers n’en sauront pas beaucoup plus dans la mesure où le club stéphanois ne communiquera plus la liste des joueurs convoqués avant chaque rencontre.
D’après le média spécialisé EVECT, la décision vient de l’entraîneur Ian Cathro, prêt à laisser ses homologues dans le flou. Après tout, le règlement le lui permet. Alors samedi soir, Sochaux devra attendre la feuille de match pour connaître l’identité des 20 Stéphanois appelés pour participer à cette 1ère journée de Ligue 2. Et comme si ça ne suffisait pas, le technicien écossais a encore un peu plus brouillé les pistes en conférence de presse. Malgré la curiosité des journalistes, il n’est pas question pour lui de révéler son schéma favori.
Il faudra évoluer en permanence
- Ian Cathro
« Le système tactique qui aura ma préférence sera celui qui nous fera gagner, a soigneusement esquivé le successeur de Philippe Montanier. Je ne suis pas bloqué sur l’un d’eux : le but sera de donner le schéma qui mettra nos joueurs dans les meilleures conditions. Je sais que Sochaux nous a étudiés, comme nous l’avons fait nous aussi. Des ajustements seront faits au fil de la saison, car il faudra évoluer en permanence. » Vous l’aurez compris, « imprévisible » sera l’un des mots d’ordre de la saison stéphanoise.
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