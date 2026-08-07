OM : Accord trouvé pour Aguerd à la Sociedad

OM : Accord trouvé pour Aguerd à la Sociedad

OM07 août , 23:00
parGuillaume Conte
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Après une première offre repoussée par l’OM, un accord de principe a été trouvé pour le départ de Nayef Aguerd.
Foot Mercato annonce que le défenseur central marocain va prendre la direction du pays basque dans les prochaines heures, alors qu’un accord de principe a été trouvé pour le prêt payant avec option d’achat de l’international des Lions de l’Atlas. Nayef Aguerd avait fait l’objet d’un prêt payant de 2,5 ME et d’une option d’achat de 10 ME cette semaine, mais Marseille n’avait pas donné suite. Les dirigeants olympiens voulaient une option d’achat obligatoire. Il reste à savoir s’ils ont obtenu ce qu’ils voulaient, alors que l’accord de principe a été trouvé.
C'est Fabrizio Romano qui s'est ensuite chargé de donner les détails de ce départ. L'OM a finalement accepté une option d'achat non obligatoire, en raison d'une offre revue à la hausse. Il s'agit donc d'un prêt payant de 4 ME, et d'une option d'achat de 11 ME, qui reste à la discrétion du club de San Sebastian. Pour mémoire, il y a un an, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient posé 23 ME pour faire venir l'ancien rennais de West Ham.
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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???

Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours

Sérieux ca devient ridicule si c'est vrai... on a besoin de joueur pour la supercoupe ! sérieux a 5 ou 7M€ pres, go !!

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