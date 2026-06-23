L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait

Profitant des pépins physiques de Nicolas Tagliafico, Facundo Medina s’impose comme un titulaire de la sélection argentine en ce début de Coupe du monde. Le Marseillais brille et sa valeur marchande remonte.

Pour se sortir de ce cercle vicieux, le club désormais présidé par Stéphane Richard doit vendre. Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi sont concernés. Ce pourrait bientôt être le cas de Facundo Medina, recruté en provenance du RC Lens pour 20 millions d’euros il y a seulement un an. Peu cité comme un candidat au départ ces derniers jours, le gaucher de l’OM est en train de bluffer tout le monde à la Coupe du monde.

Medina brille au Mondial, sa cote remonte

Profitant de la blessure de Nicolas Tagliafico, Facundo Medina s’impose comme le titulaire de l’Argentine au poste de latéral gauche. Aligné face à l’Algérie puis face à l’Autriche, l’ancien Lensois a délivré une superbe passe décisive à Lionel Messi lundi soir lors du succès 2-0 des champions du monde. Sa valeur marchande remonte en flèche et peut faire espérer à l’OM une très belle vente. Un scénario d’autant plus probable que personne n’est intransférable à Marseille.

Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que Grégory Lorenzi n’aura aucun état d’âme cet été. Tout le monde peut partir, y compris les joueurs recrutés il y a seulement un an ou les éléments que l’ancien directeur sportif de Brest apprécie, à l’instar par exemple d’Amine Gouiri. En cas d’offre supérieure à 20 ou 25 millions d’euros, Facundo Medina pourrait donc être sacrifié par l’Olympique de Marseille. Les performances de l’Argentin au Mondial peuvent en tout cas faire espérer une très grosse vente au club phocéen. Ce qui n’était pas réellement imaginable il y a encore quelques semaines alors que Medina sortait d’une saison frustrante, plombée par de nombreux pépins physiques.