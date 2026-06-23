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L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait

OM23 juin , 8:00
parCorentin Facy
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Profitant des pépins physiques de Nicolas Tagliafico, Facundo Medina s’impose comme un titulaire de la sélection argentine en ce début de Coupe du monde. Le Marseillais brille et sa valeur marchande remonte.
Ce n’est plus un secret pour personne, l’Olympique de Marseille a cruellement besoin de vendre lors de ce mercato estival. Epinglé par l’UEFA il y a quelques jours, le club phocéen s’apprête à se faire réprimander par la DNCG ce mardi. Le gendarme financier du football français devrait au minimum prononcer un encadrement de la masse salariale à l’encontre de l’OM et peut-être même imposer certaines limites de transfert.
Pour se sortir de ce cercle vicieux, le club désormais présidé par Stéphane Richard doit vendre. Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi sont concernés. Ce pourrait bientôt être le cas de Facundo Medina, recruté en provenance du RC Lens pour 20 millions d’euros il y a seulement un an. Peu cité comme un candidat au départ ces derniers jours, le gaucher de l’OM est en train de bluffer tout le monde à la Coupe du monde.

Medina brille au Mondial, sa cote remonte

Profitant de la blessure de Nicolas Tagliafico, Facundo Medina s’impose comme le titulaire de l’Argentine au poste de latéral gauche. Aligné face à l’Algérie puis face à l’Autriche, l’ancien Lensois a délivré une superbe passe décisive à Lionel Messi lundi soir lors du succès 2-0 des champions du monde. Sa valeur marchande remonte en flèche et peut faire espérer à l’OM une très belle vente. Un scénario d’autant plus probable que personne n’est intransférable à Marseille.

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Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que Grégory Lorenzi n’aura aucun état d’âme cet été. Tout le monde peut partir, y compris les joueurs recrutés il y a seulement un an ou les éléments que l’ancien directeur sportif de Brest apprécie, à l’instar par exemple d’Amine Gouiri. En cas d’offre supérieure à 20 ou 25 millions d’euros, Facundo Medina pourrait donc être sacrifié par l’Olympique de Marseille. Les performances de l’Argentin au Mondial peuvent en tout cas faire espérer une très grosse vente au club phocéen. Ce qui n’était pas réellement imaginable il y a encore quelques semaines alors que Medina sortait d’une saison frustrante, plombée par de nombreux pépins physiques.
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On battra tout le monde ! Mais ce serait sans doute moins difficile contre l'Allemagne, non ?

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Bon les gars, Dembouz, c'est bon ? Pressing, passe dess et but. Les anti-parisiens peuvent arrêter leur bashing.

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On a battu les vice champion d'Afrique sénégalais, mais les champions d'Afrique marocains me semblent bien au dessus. l'Allemagne semble plus prenable. On verra ce que le sort nous réserve, mais faut battre la Norvège, pas de calcul

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

ah ce blabla basé sur du vent. meme avec la coupe du Monde ça n arrive pas a faire correctement son taf...... bande d abrutis.....

L'OM interdit de recrutement par la DNCG, merci Longoria

flop..... nan mais tu troll comme une collegienne en manque de reconnaissance. tu fais pitié. pars avec le peu d amour propre qu il te reste....

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