La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

OM23 juin , 19:30
parCorentin Facy
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L’Olympique de Marseille passait ce mardi devant la DNCG. A l’issue de la journée, le gendarme financier du football français n’a pas encore communiqué ses potentielles sanctions à l’égard du club phocéen.
Quelques jours après le verdict de l’UEFA, les dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient rendez-vous face à la DNCG ce mardi après-midi. Le nouveau président Stéphane Richard était accompagné d’Alban Juster, président intérimaire depuis quelques mois. Grégory Lorenzi, nommé directeur sportif pour succéder à Medhi Benatia, était lui aussi présent.
Comme indiqué dès lundi, des sanctions étaient redoutées dans les rangs marseillais à l’issue de ce passage devant la DNCG. Un encadrement de la masse salarial était craint, voire même une possible limitation des transferts durant l’été. Alors que l’on sait déjà, par exemple, que l’Olympique Lyonnais ne sera pas sanctionné, le doute est encore total au sujet du club détenu par Frank McCourt.

La DNCG attend des documents supplémentaires 

Dans un communiqué publié ce mardi soir, le gendarme financier du football français indique qu’elle n’a pas encore statué sur le sort réservé à l’Olympique de Marseille. « Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG » précise simplement le communiqué. Les dirigeants olympiens vont donc encore devoir s’activer dans les prochains jours pour fournir à la DNCG les documents évités.

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Reste à voir si cela sera suffisant pour éviter de grosses sanctions de la part de l’instance. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi espère forcément que les dirigeants marseillais ne seront pas trop bloqués dans leur recrutement cet été. Dans tous les cas de figure, l’OM devra vendre en masse lors des trois mois à venir. Les gros salaires, à l’instar par exemple de Mason Greenwood ou de Pierre-Emerick Aubameyang, sont notamment invités à se trouver un point de chute afin de renflouer les caisses olympiennes et alléger la masse salariale.
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Derniers commentaires

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

moi je dirais : on devient plus sage on fini pas comprendre que la vie c'est autre chose

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

bah j'espere pour eux qu'ils vont se qualifier en ldc la fin aout en barrages,a 46 ans je n'ai plus l'age de detester les equipes autre que mon clubs,finis plus d'animosité ou haine comme j'avais il y a 25 ans en arriere^^ (bon a part un peu de chambrage mais pas plus loin) he oui avec l'age on se ramollit^^

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

Le PSG a tuer le game en France 2 étoiles 14 titres 16 cup ...Marseille pourra jamais nous rattraper !! Et c est loin d etre fini pour PANAME !!

Rennes négocie avec un joueur du Real Madrid

Franchement... à sa place... je choisirais plutôt l'OL.

OL : Michael Gerlinger vend du rêve après le rachat de Lyon

Au moins l'horizon n'est plus bouché Maintenant reste du boulot , on aura droit au traiding joueur mais la propriétaire devra le faire bien car elle n'a aucun intérêt à déshabiller le club si on joue le maintient c'est la cata pour elle Dans 2 ans on y verra plus clair financièrement

Ol Michael Gerlinger Vend Du Reve Apres Le Rachat De Lyon

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