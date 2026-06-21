L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

Lol masochistes ?
Prêt + OA ? il fera l'aller retour en fin de saison Bologne aura un bon joueur mais ne le gardera pas a cause du salaire (comme DCC) faut le vendre sec même 6 si on souhaite vraiment qu'il parte à ce prix
Fiasco…reviens leo 🤡💩🏴🏳️🚩🏳️⚧️🏴☠️🏁🏳️🌈
Non ils ont eu 6 jours de repos c’est largement suffisant. Par contre le dernier match si on est qualifié, oui...et en plus on rejoue apres 4 jours de repos
rien a voir, une entrée d'argent c'est 100% a l'instant T, La sortie tu l'amortis sur la durée du contrat
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Malang Sarr à l’OM, c’est gros fantasme pour l’instant. S’il y a bien un profil que l’OM n’a pas besoin de recruter, c’est un central gaucher (3 dans l’effectif) Et vu les demandes salariales… (il a raison il est libre mais c’est pas pour l’OM de cette année du coup)