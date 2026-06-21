Sarr ICONSPORT_364484_0284 (1)

L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

OM21 juin , 10:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Très intéressé par Malang Sarr, l’OM est dans l’obligation de freiner dans le dossier menant au défenseur du RC Lens, dont les prétentions salariales sont trop élevées pour les finances marseillaises.
L’Olympique de Marseille doit composer son futur mercato avec un budget très limité. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi le sait, sa mission est avant tout de vendre pour renflouer les caisses, puis de bâtir une équipe sans se ruiner. En ce sens, les joueurs libres ou à prêter seront les principales cibles du récent 5e de Ligue 1. Au rayon des valeurs sûres de notre championnat en fin de contrat, Malang Sarr représente une option très intéressante.
Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu a même annoncé samedi que l’agent du défenseur du RC Lens avait rencontré les dirigeants marseillais dans l’optique d’une possible signature en Provence. Le deal a cependant peu de chances d’aboutir selon Romain Canuti. Le journaliste au Phocéen estime que les exigences financières du clan Sarr sont hors d’atteinte pour l’Olympique de Marseille actuellement.

Malang Sarr trop gourmand pour l'OM

« Malang Sarr à l’OM, c’est gros fantasme pour l’instant. S’il y a bien un profil que l’OM n’a pas besoin de recruter, c’est un central gaucher (3 dans l’effectif) Et vu les demandes salariales… (il a raison il est libre mais c’est pas pour l’OM de cette année du coup) » a publié notre confrère, qui ne croit pas que l’Olympique de Marseille soit capable d’offrir à Malang Sarr le salaire souhaité par le roc du Racing Club de Lens.

Lire aussi

Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisifMalang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif
Une déception pour les supporters olympiens, lesquels voyaient logiquement d’un très bon oeil la venue de l’ancien défenseur de Nice, Monaco ou encore Chelsea. Ce dernier faisait clairement partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste en 2025-2026. En cas de départ de Lens, son avenir pourrait s’écrire en Turquie ou en Arabie Saoudite, où des formations sont visiblement dans la capacité de lui offrir des émoluments à la hauteur de ses attentes. Ce qui ne sera pas le cas d’un OM qui doit plus que jamais se serrer la ceinture et qui ne fera donc aucune folie sur ce dossier.
Articles Recommandés
Bouaddi ICONSPORT_368615_0320
PSG

PSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquer

ICONSPORT_360903_0013
Rennes

Rennes craque pour un attaquant de Premier League à 16 ME

ICONSPORT_363682_0169
OM

OM : Hamed Traoré au Genoa, accord déjà trouvé

ICONSPORT_368414_0233
Equipe de France

France-Allemagne au Mondial, le rendez-vous est pris

Fil Info

21 juin , 11:00
PSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquer
21 juin , 10:00
Rennes craque pour un attaquant de Premier League à 16 ME
21 juin , 9:40
OM : Hamed Traoré au Genoa, accord déjà trouvé
21 juin , 9:20
France-Allemagne au Mondial, le rendez-vous est pris
21 juin , 9:00
L'ASSE reçoit une bonne nouvelle pour garder Davitashvili
21 juin , 8:40
L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total
21 juin , 8:37
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
21 juin , 8:20
PSG : Liverpool envoie 100 ME pour Barcola
21 juin , 8:00
Le Japon intraitable, la Tunisie prend la porte

Derniers commentaires

OM : Hamed Traoré au Genoa, accord déjà trouvé

Lol masochistes ?

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

Prêt + OA ? il fera l'aller retour en fin de saison Bologne aura un bon joueur mais ne le gardera pas a cause du salaire (comme DCC) faut le vendre sec même 6 si on souhaite vraiment qu'il parte à ce prix

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

Fiasco…reviens leo 🤡💩🏴🏳️🚩🏳️‍⚧️🏴‍☠️🏁🏳️‍🌈

EdF : France-Irak menacé, la galère commence

Non ils ont eu 6 jours de repos c’est largement suffisant. Par contre le dernier match si on est qualifié, oui...et en plus on rejoue apres 4 jours de repos

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

rien a voir, une entrée d'argent c'est 100% a l'instant T, La sortie tu l'amortis sur la durée du contrat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading