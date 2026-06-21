L’OM n’a plus d’argent, Richard recale ce gros salaire

Très intéressé par Malang Sarr, l’OM est dans l’obligation de freiner dans le dossier menant au défenseur du RC Lens, dont les prétentions salariales sont trop élevées pour les finances marseillaises.

Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu a même annoncé samedi que l’agent du défenseur du RC Lens avait rencontré les dirigeants marseillais dans l’optique d’une possible signature en Provence. Le deal a cependant peu de chances d’aboutir selon Romain Canuti. Le journaliste au Phocéen estime que les exigences financières du clan Sarr sont hors d’atteinte pour l’Olympique de Marseille actuellement.

Malang Sarr trop gourmand pour l'OM

« Malang Sarr à l’OM, c’est gros fantasme pour l’instant. S’il y a bien un profil que l’OM n’a pas besoin de recruter, c’est un central gaucher (3 dans l’effectif) Et vu les demandes salariales… (il a raison il est libre mais c’est pas pour l’OM de cette année du coup) » a publié notre confrère, qui ne croit pas que l’Olympique de Marseille soit capable d’offrir à Malang Sarr le salaire souhaité par le roc du Racing Club de Lens.

Une déception pour les supporters olympiens, lesquels voyaient logiquement d’un très bon oeil la venue de l’ancien défenseur de Nice, Monaco ou encore Chelsea. Ce dernier faisait clairement partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste en 2025-2026. En cas de départ de Lens, son avenir pourrait s’écrire en Turquie ou en Arabie Saoudite, où des formations sont visiblement dans la capacité de lui offrir des émoluments à la hauteur de ses attentes. Ce qui ne sera pas le cas d’un OM qui doit plus que jamais se serrer la ceinture et qui ne fera donc aucune folie sur ce dossier.