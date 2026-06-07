OM : Un Lyonnais promu bras droit de McCourt

En attendant la prise de pouvoir définitive de Stéphane Richard à la présidence du club, un homme est en train de prendre du poids à l’OM ces derniers mois : l’avocat lyonnais Olivier Martin, précieux pour Frank McCourt.

L’Olympique de Marseille est en train de changer d’ère. Confronté à une rude crise financière, le club phocéen change tout cet été. Son nouveau président Stéphane Richard sera officiellement en poste début juillet tandis que le directeur sportif Grégory Lorenzi a lui été intronisé il y a quelques jours. Ce nouveau binôme à la tête du club ne devrait plus tarder à annoncer la signature de Bruno Genesio au poste d’entraîneur pour succéder à Habib Beye.

Un avocat lyonnais indispensable à l'OM

Des changements orchestrés de près ou de loin par un certain Olivier Martin. Avocat lyonnais proche de Bruno Genesio ou encore de Christophe Galtier, il règne sur les coulisses du club phocéen dans la discrétion la plus totale depuis de longs mois selon L’Equipe. Au point d’être devenu indispensable pour les équipes de Frank McCourt, en quête de relais fiables sur place à Marseille. « Il s'est rendu indispensable pour l'OM, là où de nombreux clubs se reposent sur des juristes salariés » explique Régis Rebufat, avocat de longue date du club marseillais, avant de poursuivre.

« Olivier Martin, je le connais depuis 35 ans. Il est bon, intelligent, on jouait au foot l'un contre l'autre, moi avec les avocats marseillais, lui avec les avocats lyonnais. On faisait des bringues de folie » détaille-t-il. Mais que fait au juste Olivier Martin pour se montrer aussi indispensable auprès de Frank McCourt, mais aussi apprécié par de fortes personnalités comme Medhi Benatia ou Pablo Longoria, lesquels adoraient travailler avec lui ? L’Equipe raconte qu’Olivier Martin est multitâches à Marseille.

Mise en musique juridique des contrats de joueurs, conventions de transferts entre clubs, mandats pour les agents, clauses à écrire ou à modifier… Olivier Martin est l’homme de l’ombre à tout faire, un homme précieux dans le bon fonctionnement de l’OM. La signature de Bruno Genesio à Marseille ne devrait pas éloigner l’avocat du club phocéen. Au contraire, son frère Stéphane est un « copain inséparable » du futur entraîneur marseillais. De l’eau va donc encore couler sous les ponts un moment avant qu’Olivier Martin ne s’éloigne de l’OM et c’est sans doute une bonne nouvelle pour Frank McCourt et ses équipes, ravis de pouvoir compter sur ce dirigeant fiable.