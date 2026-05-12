Zaccagni

L’OM bataille pour un international italien

OM12 mai , 9:00
parEric Bethsy
2
Sans directeur sportif aux commandes, l’Olympique de Marseille a quand même commencé à creuser des pistes sur le marché des transferts. Le club phocéen suit l’Italien Mattia Zaccagni, l’ailier et capitaine de la Lazio qui intéresse du beau monde en Serie A.
Pablo Longoria n’est plus là et pourtant, le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait être animé. Il faut s’attendre à pas mal de mouvements après une saison aussi décevante. On ignore qui pilotera le recrutement dans la mesure où le successeur de Medhi Benatia n’est pas encore connu. L’heureux élu sera peut-être Grégory Lorenzi qui s’apprête à quitter le Stade Brestois.

L'OM suit Zaccagni

Quoi qu’il en soit, le futur directeur sportif ne pourra pas convaincre ses cibles avec une qualification en Ligue des Champions. Et rien ne dit que le propriétaire Frank McCourt acceptera de réinvestir sur le marché des transferts. En attendant d’y voir plus clair, l’Olympique de Marseille a commencé à étudier des pistes, y compris celle menant à Mattia Zaccagni (30 ans). Le média TransferFeed parle d’un possible intérêt marseillais pour l’ailier de la Lazio. Malgré son contrat jusqu’en 2029, l’Italien ne sera pas forcément retenu cet été. Ses dirigeants préparent un remaniement du secteur offensif qui pourrait l’amener à partir.
La situation du capitaine des Biancocelesti a donc alerté plusieurs équipes. En plus du club phocéen, trois pensionnaires de Serie A sont cités parmi ses courtisans, et non des moindres. Il s’agit de la Juventus Turin, de Naples et de la Fiorentina, de solides concurrents pour les Marseillais. A noter aussi que l’international italien (13 sélections) devrait être disponible à un prix raisonnable. Sur le site de Transfermarkt, sa valeur est estimée à 12 millions d’euros. Un montant apparemment abordable pour l’Olympique de Marseille même si la présence d’autres clubs sur ce dossier risque de faire monter les enchères.
M. Zaccagni

M. Zaccagni

ItalyItalie Âge 30 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs26
Buts3
Passes décisives0
Jaune6
Rouge1
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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