L’OM bataille pour un international italien

Sans directeur sportif aux commandes, l’Olympique de Marseille a quand même commencé à creuser des pistes sur le marché des transferts. Le club phocéen suit l’Italien Mattia Zaccagni, l’ailier et capitaine de la Lazio qui intéresse du beau monde en Serie A.

Pablo Longoria n’est plus là et pourtant, le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait être animé. Il faut s’attendre à pas mal de mouvements après une saison aussi décevante. On ignore qui pilotera le recrutement dans la mesure où le successeur de Medhi Benatia n’est pas encore connu. L’heureux élu sera peut-être Grégory Lorenzi qui s’apprête à quitter le Stade Brestois.

L'OM suit Zaccagni

Quoi qu’il en soit, le futur directeur sportif ne pourra pas convaincre ses cibles avec une qualification en Ligue des Champions. Et rien ne dit que le propriétaire Frank McCourt acceptera de réinvestir sur le marché des transferts. En attendant d’y voir plus clair, l’Olympique de Marseille a commencé à étudier des pistes, y compris celle menant à Mattia Zaccagni (30 ans). Le média TransferFeed parle d’un possible intérêt marseillais pour l’ailier de la Lazio. Malgré son contrat jusqu’en 2029, l’Italien ne sera pas forcément retenu cet été. Ses dirigeants préparent un remaniement du secteur offensif qui pourrait l’amener à partir.

La situation du capitaine des Biancocelesti a donc alerté plusieurs équipes. En plus du club phocéen, trois pensionnaires de Serie A sont cités parmi ses courtisans, et non des moindres. Il s’agit de la Juventus Turin, de Naples et de la Fiorentina, de solides concurrents pour les Marseillais. A noter aussi que l’international italien (13 sélections) devrait être disponible à un prix raisonnable. Sur le site de Transfermarkt, sa valeur est estimée à 12 millions d’euros. Un montant apparemment abordable pour l’Olympique de Marseille même si la présence d’autres clubs sur ce dossier risque de faire monter les enchères.