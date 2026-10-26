OM : Un insider se révolte contre le « menteur » Genesio

Bruno Genesio a tapé du poing sur la table pour recadrer les jeunes joueurs de son effectif après la victoire au Havre. Cela ne plaît pas à tout le monde à Marseille, où l’on commence à critiquer l’entraîneur de l’OM.

Bruno Genesio est quasiment intouchable à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. En dépit des résultats difficiles de l’équipe, l’entraîneur phocéen bénéficie d’un soutien quasiment indéfectible de la part des supporters, conscients que l’ex-entraîneur du LOSC et de l’OL a accepté une mission très périlleuse avec un effectif très limité en raison des choix de Frank McCourt lors du mercato. Renforcé par cet aura de plus en plus fort à Marseille, Bruno Genesio a tapé du poing sur la table après la victoire 4-3 contre Le Havre en critiquant publiquement l’entrée et l’attitude de certains jeunes tels que Kamissoko ou Abdallah.

Le jeune défenseur Alexis Koum n’était pas ciblé car, après une très bonne préparation, le joueur de 20 ans ne fait pas partie des plans de Bruno Genesio. Cette semaine en Europa League, son absence dans le groupe avait été justifiée par le coach olympien qui avait expliqué que Koum était malade. Un mensonge selon l’insider Belo Foot 13, suivi par près de 5.000 followers sur X et qui distille régulièrement des informations sur le centre de formation de l’OM.

Koum absent du groupe, pour quelle raison ?

« Alexi Koum n’a jamais été malade pour le déplacement à Graz, le lendemain il a joué quasi 90 minutes en match amical. Les mensonges ça marche avec les journalistes en conférence de presse pas à moi » a publié l’insider sur les réseaux sociaux, attaquant de façon assez virulente Bruno Genesio sur X. L’entraîneur olympien sera peut-être interrogé sur les raisons de l’absence d’Alexis Koum dans les semaines à venir en conférence de presse.

D’autant que le défenseur de 20 ans peut avoir un coup à jouer dans la rotation puisque derrière l’indiscutable Emerson, Ulisses Garcia ne fait pas vraiment l’unanimité au poste de latéral gauche. Koum a aussi prouvé durant la préparation qu’il pouvait dépanner en défense centrale, où Bruno Genesio a jusqu’ici fait confiance à Aguerd, Egan-Riley, Meïté et Kondogbia.