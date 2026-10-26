PSG : La priorité du mercato hivernal est confirmée

Le Paris Saint-Germain est déterminé à recruter JJ Gabriel dans les mois à venir. Le milieu offensif de Manchester United fait l’objet d’un intense forcing de la part de la direction sportive du club parisien.

A seulement 16 ans, JJ Gabriel est l’un des joueurs les plus appréciés d’Europe. Le milieu de terrain anglais de Manchester United pourrait en plus quitter les Red Devils libre de tout contrat, ce qui a attisé la convoitise du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de Manchester City. Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a également été cité parmi les prétendants à la signature de JJ Gabriel . La tendance se confirme puisque Transfermarkt affirme que le double champion d’Europe en titre est effectivement en lice pour arracher la signature du prodige anglais, auteur de 26 buts et 4 passes décisives avec les équipes de jeunes de Manchester United la saison dernière.

JJ Gabriel ciblé par le PSG, c'est sérieux

« Le PSG serait entré dans la course pour JJ Gabriel . Le jeune homme de 16 ans est sur le point de quitter Manchester United, et tous les grands clubs européens sont à ses trousses. Le PSG est très intéressé » confirme la source, généralement bien informée lorsqu’elle se risque à publier elle-même des informations sur le confirme la source, généralement bien informée lorsqu’elle se risque à publier elle-même des informations sur le mercato . La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à griller la concurrence du FC Barcelone sur ce dossier.

En effet, le club blaugrana semblait en pole position pour recruter JJ Gabriel ces dernières semaines. Reste à voir si le joueur de Manchester United est susceptible de se laisser séduire par le discours de Luis Enrique et de Luis Campos. Les deux hommes ont prouvé ces dernières années qu’ils adoraient recruter des jeunes joueurs pour les développer et en faire des stars mondiales, à l’instar de Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Doué, Barcola ou encore Joao Neves. Des évolutions de carrière qui peuvent logiquement faire saliver JJ Gabriel.