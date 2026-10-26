Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane

Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane

Foot Europeen
parCorentin Facy
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Enorme bug sur le site officiel du Ballon d’Or à quelques heures de la cérémonie avec les annonces successives des sacres de Kane, puis de Yamal et enfin de Mbappé. Le suspense est donc finalement préservé.
Qui sera élu ce lundi soir Ballon d’Or 2026 lors de la grande cérémonie à Londres ? Pour la première fois depuis très longtemps, le suspense est total et l’identité du vainqueur n’a pas fuité. Les joueurs eux-mêmes ne savent pas qui a été sacré, raison pour laquelle les principaux favoris seront présents sur place, de Kane à Mbappé en passant par Yamal ou encore Dembélé et Olise. L’organisation du Ballon d’Or peut se féliciter de cette confidentialité totale, qui aura donc tenu jusqu’au soir de la cérémonie.

Trois vainqueurs annoncés successivement 

Mais à quelques heures seulement de celle-ci, un improbable bug a fait le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur X. Et pour cause, le site du Ballon d’Or a publié un article annonçant le sacre d’Harry Kane. Un leak involontaire de la part de l’organisation ? Pas vraiment puisque quelques secondes plus tard, un article similaire était publié pour annoncer le sacre… de Lamine Yamal. Enfin, c’est un article annonçant le couronnement de Kylian Mbappé qui a été publié par le Ballon d’or.
« Non, le site du Ballon d'Or n’a pas révélé le vainqueur de l’édition 2026. Il s’agit d'articles préparés à l’avance pour plusieurs vainqueurs possibles, dont Harry Kane et Lamine Yamal, afin d’être prêts au moment de l’annonce. Le vainqueur du Ballon d’Or 2026 n’a pas été dévoilé par le site officiel. Les articles concernant Harry Kane et Lamine Yamal ont été rédigés à l’avance, comme pour plusieurs autres lauréats potentiels, afin de permettre leur publication dès l’annonce du résultat. Il ne s’agit donc pas d’une fuite » précise le compte X Alertes Infos.
Autant dire que les différents candidats au Ballon d’Or auront peut-être eu quelques sueurs froides ou au contraire un faux espoir en voyant les articles publiés par le site officiel du Ballon d’Or. Une chose semble en tout cas se confirmer : Lamine Yamal (Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich) et Kylian Mbappé (Real Madrid) sont les trois immenses favoris.

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