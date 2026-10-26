Le Real Madrid accepte de vendre Vinicius

Le Real Madrid accepte de vendre Vinicius

Liga
parCorentin Facy
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Après quelques semaines timides le temps de s’adapter au Real Madrid et de digérer son gros transfert, Yan Diomandé explose dans la capitale espagnole. De quoi convaincre Florentino Pérez de vendre Vinicius.
Le Real Madrid a totalement relancé le suspense en Liga en venant à bout du FC Barcelone dimanche soir lors du Clasico (1-2). Un doublé de Kylian Mbappé a permis aux Merengue de revenir à seulement trois points de leur rival catalan. L’international français a eu un rôle prépondérant au même titre que Jude Bellingham ou encore de Yan Diomandé. L’international ivoirien a mis un peu de temps à s’adapter à son nouveau club et à digérer son gros transfert, mais le voilà maintenant indiscutable au sein du onze de départ de José Mourinho. Diomandé profite aussi de la suspension de Vinicius en Liga.
Le Brésilien aura bien du mal à retrouver sa place de titulaire d’autant que de l’autre côté, Arda Güler fait lui aussi un excellent début de saison. Tout cela a finalement convaincu la direction du Real Madrid… de se séparer de l’ailier brésilien de 26 ans. Selon les informations du site Fichajes, la décision a été prise en interne. Le Real Madrid va donc faire le nécessaire pour vendre Vinicius l’été prochain, au prix le plus élevé possible après sa prolongation jusqu’en 2032 il y a quelques semaines. Le média informe par ailleurs que de nombreux tops clubs européens se sont renseignés sur la situation de Vinicius au cours des dernières semaines.

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Seul problème, le salaire très imposant du joueur d’1m76, qui émarge à près de 30 millions d’euros par an depuis sa prolongation dans la capitale espagnole. Aucun club n’est pour l’instant cité par nos confrères mais il sera notamment intéressant de voir si Arsenal, très chaud pour recruter « Vini » il y a quelques semaines, fera son retour dans le dossier avec la même envie de mettre la main sur l’attaquant de la Seleçao (57 sélections). Un départ de Vinicius l’été prochain prend en tout cas de plus en plus forme du côté du Real Madrid.
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