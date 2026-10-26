OM : Riolo démonte Genesio et Abdelli

Dans la foulée de la victoire de l'OM contre Le Havre (4-3), Bruno Genesio et Himad Abdelli ont critiqué le comportement de deux jeunes joueurs entrés en seconde période. Daniel Riolo a du mal à comprendre que le linge sale se lave en public.

L'Olympique de Marseille s'est fait très peur en fin de match contre les Normands. Cependant, finalement le club phocéen s'est imposé et revient à un point de Lens, et même à deux longueurs du PSG, de l'OL et du Paris FC. Cependant, cela n'a pas empêché l'entraîneur de l'OM, puis Abdelli d'attaquer Abdallah et Kamissoko, entrés en seconde période, et qui n'ont pas eu le rendement et surtout le comportement attendus alors que l'OM avait déjà pris ses aises au score. La charge a été violente contre les deux jeunes, et en plus on a appris que Keyliane Abdallah était renvoyé en Pro 2 par Bruno Genesio . Revenant sur toute cette séquence dans l'After Foot, Daniel Riolo estime que ce dernier a poussé tout de même le curseur un peu trop loin.

Genesio trop violent avec deux jeunes

Pour le journaliste de RMC, Bruno Genesio pouvait très bien remonter les bretelles des deux joueurs, mais dans le secret du vestiaire plutôt que de les exposer ainsi. « C’est violent pour les deux jeunes qui ces dernières semaines étaient encensés parce que c’étaient eux qui prenaient la place de ceux qui étaient trop payés et ne foutaient rien. Donc là, Genesio leur tape dessus, pourquoi pas, même si je pense que je l’aurai fait dans le vestiaire. Et en plus Abdelli est arrivé par derrière et il en a remis une grosse couche. Lui, il vient d’enchaîner deux bons matchs et probablement qu’il se voit candidat au Ballon d’Or l’année prochaine. Clairement, ce qu’on a vu, c’est inadmissible, l’OM est passé près d’une terrible humiliation. Ce règlement de compte en public, l’OM aurait pu s’en passer. Ils ont quand même bien joué pendant une grande partie du match », a rappelé Daniel Riolo.

Ce lundi, Himad Abdelli a tenu à attenuer ses critiques contre ses deux coéquipiers, l'international algérien ayant conscience d'avoir été un peu trio virulent au micro de Ligue 1 +. De son côté, Bruno Genesio a clairement voulu marquer publiquement son territoire, le technicien marseillais étant déterminé à maintenir son effectif sous pression, y compris publiquement. C'est aussi pour cela que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi l'ont recruté.