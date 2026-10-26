L1 : Nice-Rennes avancé au vendredi 30 octobre

Dans un souci d’éviter au maximum la programmation de matchs samedi en raison des manifestations, la LFP a avancé la rencontre Nice-Rennes au vendredi soir à 19 heures ce week-end.

« Initialement prévue samedi à 17h15, la rencontre entre l’OGC Nice et le Stade Rennais a été avancée à ce vendredi (30 octobre) à 19h. Après deux déplacements à Lyon puis Brest, les Aiglons retrouveront leur enceinte et leur public avec la réception du Stade Rennais. Un rendez-vous programmé à dimanche après-midi, et finalement avancé à ce vendredi soir. Cette modification intervient en raison des manifestations prévues samedi, qui entraîneront une importante mobilisation des forces de l’ordre et impacteront les conditions d’organisation de la rencontre. Les titres d'accès au stade restent valables pour cette nouvelle date, même si celle du samedi 31 octobre figure dessus » écrit le site officiel de l’OGC Nice. Il s’agit de la deuxième reprogrammation du week-end après celle déjà actée du match entre Lorient et Brest.