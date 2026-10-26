Igor Paixao blessé au bras, coup dur à l’OM

Buteur lors des deux derniers matchs de Ligue 1 contre Angers et Le Havre, Igor Paixao s’est peut-être gravement blessé au bras face aux Normands.

Frayeur pour Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. De retour à un niveau intéressant ces dernières semaines avec des buts contre Angers et Le Havre, Igor Paixao a été contraint de céder sa place à Ulisses Garcia dans les derniers instants du match face aux Normands. Cela ressemblait avant tout à un choix défensif de la part de Bruno Genesio pour conserver le score. Mais l’attaquant brésilien s’est peut-être blessé, ce qui expliquerait ce changement.

Et pour cause, au lendemain de la victoire de l’OM au Vélodrome, l’attaquant brésilien apparaît avec une attelle au bras gauche, sur une photo publiée sur les réseaux sociaux. Un coup dur pour Marseille si une grave blessure d’Igor Paixao venait à être confirmée. Huitième de Ligue 1 après son succès face au Havre, l’OM reçoit Toulouse dimanche prochain à 20h45.