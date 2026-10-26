Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an

Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an

PSG
parCorentin Facy
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Troisième du classement l’an passé, Vitinha se classe seulement 14e au Ballon d’Or 2026.
En attendant la grande cérémonie du soir, le Ballon d’Or dévoile peu à peu son classement de l’édition 2026. On notera par exemple que Vitinha, classé 3e l’an passé, perd 11 places puisque le Portugais du Paris Saint-Germain est seulement 14e. Un classement assez mauvais qui peut surprendre pour l’ancien joueur du FC Porto, nouvel artisan majeur du sacre du PSG en Ligue des Champions. Les classements de Joao Neves (19e) et de Nuno Mendes (23e) peuvent aussi surprendre.
12e : Cubarsi
13e : Hakimi
14e : Vitinha
15e : Rice
16e : F.Torres
17e : Vinicius
18e : Cucurella
19e : Joao Neves
20e : Pacho
21e : Gabriel
22e : Lautaro Martinez
23e : Nuno Mendes
24e : Luis Diaz
25e : Marquinhos
26e : Upamecano
27e : Bruno Fernandes
28e : Quinones
29e : Saliba
30e : Mané
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Le nom du Ballon d'Or vient de fuiter. Le seul indice qui a été balancé... c'est que son nom contiendrait un "M".

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Nasser l'a déjà fait la saison dernière pour Dembélé. ^^ Bref... pour ce soir, le nom du vainqueur aurait fuité. Le seul indice donné... c'est que son nom contiendrait un "M".

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
16851218144
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
3Monaco logo
Monaco
1584311174
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

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