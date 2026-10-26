OM : Genesio vire Keyliane Abdallah

OM : Genesio vire Keyliane Abdallah

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parGuillaume Conte
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Le coup de gueule après le match n'aura pas suffi, Bruno Genesio a décidé de se priver de Keyliane Abdallah pour les prochaines semaines. La tranquillité n'existe pas à l'OM.
Mécontent du rendement des jeunes joueurs entrés en cours de jeu, Bruno Genesio n’a pas du tout aimé la frayeur de fin de match face au Havre, qui aurait pu faire perdre deux points à l’OM. Il l’a fait savoir dans les médias dès le coup de sifflet final, avec une attaque ciblée sur l’attitude des jeunes joueurs qui se croyaient déjà arrivés et ne jouaient pas avec la concentration demandée.

Abdallah envoyé avec la réserve

Mais peu après la fin du match, La Provence affirme que l’entraineur marseillais est allé beaucoup plus loin que cela. Le jeune Keyliane Abdallah a ainsi été écarté du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. Il s’entrainera et jouera avec la réserve, et le groupe Pro2. Le quotidien local assure que plusieurs sources au sein du club ont confirmé cette information, qui risque de faire du bruit. L’OM n’a pas communiqué à ce sujet, et ne devrait pas le faire, cette décision restant une sanction interne, et surtout principalement motivée par des critères sportifs.

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« Quand on rentre à Marseille et qu’on mène 4-1 ou 4-0, la moindre des choses est de faire preuve d’humilité. Par respect pour ceux qui ont joué avant vous, par respect pour l’institution… C’est l’apprentissage, je vais me charger de leur faire apprendre plus vite que ce qu’il faut, car on aura besoin d’eux », avait promis Bruno Genesio, qui a décidé de faire du jeune attaquant Abdallah la première victime de son coup de sang.
Une décision qui peut étonner par sa sévérité, alors que certains joueurs professionnels et beaucoup plus expérimentés n’ont pas été exemplaires sur le plan du comportement sur le terrain en début de saison. Mais Bruno Genesio a en tout cas pris sa décision et le jeune Abdallah va désormais devoir montrer avec son attitude et son rendement qu’il est capable de revenir chez les pros. Ce ne sera à priori pas le cas tout de suite.
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