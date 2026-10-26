PSG - OL : Les compositions (20h30 sur Ligue 1+)
Parc des Princes

PSG - OL : Les compositions (20h30 sur Ligue 1+)

Ligue 1
parHadrien Rivayrand
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La composition du PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, WZE, Vitinha, Neves, Ruiz, Akliouche, Torres, Doué
La composition de l'OL : Greif - Athekame - Bacher - Niakhate - Abner Tessmann - Morton - Tolisso (c) - Nuamah - K.Merah - Duranville
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Derniers commentaires

PSG - OL : Les compositions (20h30 sur Ligue 1+)

Mon PRONO 3-0 pour le PSG

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Le nom du Ballon d'Or vient de fuiter. Le seul indice qui a été balancé... c'est que son nom contiendrait un "M".

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Nasser l'a déjà fait la saison dernière pour Dembélé. ^^ Bref... pour ce soir, le nom du vainqueur aurait fuité. Le seul indice donné... c'est que son nom contiendrait un "M".

Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane

je qu'il y a un a moi ^^

Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an

Quand on voit deja les 30 a 12 on se demande quand meme sur quoi ils jugent ..

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
16851218144
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
3Monaco logo
Monaco
1584311174
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

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