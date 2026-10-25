OM : Genesio incendie les jeunes de l'OM

Suite à la victoire dans la douleur de son Olympique de Marseille face au Havre (4-3), Bruno Genesio n’a pas hésité à tacler ses jeunes joueurs.

Le club phocéen a eu chaud ce dimanche après-midi au Vélodrome. Pourtant largement devant au score après une première heure de jeu parfaite et un score de 4-0 avec des buts d’Egan Riley, Weah, Paixao et Abdelli, l’ OM a bien failli se faire remonter, mais a finalement réussi à l’emporter 4-3. Si Marseille a donc évité le pire, les entrants en fin de match auraient pu coûter très cher…

Pourtant bien à l’aise ces dernières semaines, les jeunes Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko entrés respectivement à la 78e et la 84e ont été coupables d’erreurs pratiquement fatales. Autant dire qu’après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas pris de pincettes pour envoyer un message très clair à ses jeunes joueurs.

« La moindre des choses, c’est de faire preuve d’humilité ! »

« On s’est désunis dans le dernier quart d’heure de jeu. Je suis très déçu des entrées des jeunes joueurs, pour qui on loue les qualités, l’état d’esprit… Mais ce dimanche, ces jeunes auraient pu nous coûter très cher… Je suis très en colère. On leur dit qu'ils ont les qualités pour jouer titulaires à Marseille. On leur dit que c'est presque une injustice quand ils ne jouent pas titulaires… Mais quand on rentre à Marseille, quand on mène 4-0, la moindre des choses, c’est de faire preuve d’humilité ! Par respect pour ceux qui ont débuté le match, par respect pour l'institution, par respect pour plein de gens.