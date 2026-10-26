L1 : La LFP décale Lorient-Brest

Le nom du Ballon d'Or vient de fuiter. Le seul indice qui a été balancé... c'est que son nom contiendrait un "M".
Nasser l'a déjà fait la saison dernière pour Dembélé. ^^ Bref... pour ce soir, le nom du vainqueur aurait fuité. Le seul indice donné... c'est que son nom contiendrait un "M".
je qu'il y a un a moi ^^
Quand on voit deja les 30 a 12 on se demande quand meme sur quoi ils jugent ..
Mince a t ecouter je croyais qu il pouvait acheter les votes du Ballon d Or ?...^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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𝗙𝗖 𝗟𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁 - 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 𝟮𝟵 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲́ 𝗮𝘂 𝗹𝘂𝗻𝗱𝗶 𝟮 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮̀ 𝟮𝟬𝗵𝟰𝟱 👉 À la demande de la Préfecture du Morbihan et en accord avec la Ligue de Football Professionnel, la rencontre FC Lorient – Stade Brestois 29, comptant pour