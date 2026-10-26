L1 : La LFP décale Lorient-Brest

L1 : La LFP décale Lorient-Brest

Ligue 1
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans un communiqué publié ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé le report du match Lorient-Brest au lundi 2 novembre à 20h45.
« À la demande de la Préfecture du Morbihan et en accord avec la Ligue de Football Professionnel, la rencontre FC Lorient – Stade Brestois 29, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald's, initialement programmée le samedi 31 octobre à 20h45, est décalée au lundi 2 novembre à 20h45 au stade du Moustoir » ont annoncé les Merlus dans leur communiqué sur X.
Articles Recommandés
Om Un Insider Se Revolte Contre Le Menteur Genesio
OM

OM : Un insider se révolte contre le « menteur » Genesio

L1 Nice Rennes Avance Au Vendredi 30 Octobre
Ligue 1

L1 : Nice-Rennes avancé au vendredi 30 octobre

Ballon Dor Vitinha Perd 11 Places En Un An
PSG

Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an

Le Ballon Dor Annonce Les Sacres De Mbappe Yamal Et Kane
Foot Europeen

Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane

Fil Info

OM : Un insider se révolte contre le « menteur » Genesio
L1 : Nice-Rennes avancé au vendredi 30 octobre
Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an
Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane
Le Real Madrid accepte de vendre Vinicius
Esteban Lepaul vendu cet été, Rennes surprend tout le monde
Igor Paixao blessé au bras, coup dur à l’OM
PSG-OL : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le choc
Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

Derniers commentaires

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Le nom du Ballon d'Or vient de fuiter. Le seul indice qui a été balancé... c'est que son nom contiendrait un "M".

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Nasser l'a déjà fait la saison dernière pour Dembélé. ^^ Bref... pour ce soir, le nom du vainqueur aurait fuité. Le seul indice donné... c'est que son nom contiendrait un "M".

Le Ballon d’Or annonce les sacres de Mbappé, Yamal et Kane

je qu'il y a un a moi ^^

Ballon d'Or : Vitinha perd 11 places en un an

Quand on voit deja les 30 a 12 on se demande quand meme sur quoi ils jugent ..

Al-Khelaïfi préfère PSG-OL au Ballon d'Or

Mince a t ecouter je croyais qu il pouvait acheter les votes du Ballon d Or ?...^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
16851218144
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
3Monaco logo
Monaco
1584311174
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading