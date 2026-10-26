Esteban Lepaul vendu cet été, Rennes surprend tout le monde

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Esteban Lepaul a déjà claqué 7 réalisations en 2026-2027. L’international français est courtisé, mais Rennes ne prévoit pas de le vendre l’été prochain.

La cote d’Esteban Lepaul a totalement explosé sur le marché des transferts. Acheté à Angers pour seulement 15 millions d’euros à l’été 2025, l’attaquant de 26 ans a réalisé une saison pleine avec le Stade Rennais en 2025-2026. Meilleur buteur de Ligue 1 devant Mason Greenwood ou encore Ousmane Dembélé, celui qui est devenu international français il y a quelques semaines n’est pas en reste en ce début de saison. Déjà auteur de 7 buts en 2026-2027, le joueur né à Auxerre est très demandé dans l’optique du prochain mercato

En Angleterre, de nombreux clubs sont venus aux renseignements. Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, qui révèle sur X que Leeds, Aston Villa et Everton sont très chauds à l’idée de soumettre une très grosse offre au Stade Rennais pour Esteban Lepaul l’été prochain. La cote du buteur rennais a explosé au point d’atteindre les 50 millions d’euros selon Transfermarkt. De quoi convaincre le pensionnaire du Roazhon Park de lâcher l’international tricolore en cas de proposition à cette hauteur ?

Rennes veut résister et garder Lepaul

Ce n’est pas du tout la tendance selon le journaliste, qui affirme que malgré l’intérêt croissant de nombreux clubs européens, le Stade Rennais n’a pas du tout dans l’idée de vendre Esteban Lepaul à la fin de la saison. Le club breton, qui a énormément vendu ces dernières années (Camavinga, Doué, Jacquet, Doku, Aguerd, Dembélé, Sarr) n’est pas dans le besoin et peut se permettre de refuser des offres XXL.

Une position de force devenue une exception ou presque en Ligue 1, dans un championnat ruiné au sein duquel même les locomotives comme l’OM ou l’OL ne peuvent plus se permettre de garder leurs meilleurs joueurs. La position du Stade Rennais vis-à-vis de l’avenir d’Esteban Lepaul ravira les supporters bretons. Reste à voir si tout cela se confirmera l’été prochain, au moment où les offres tomberont pour le buteur de l’équipe de France.