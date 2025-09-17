OM : Un buteur recruté en urgence cet hiver ?

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM à Madrid mardi soir (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas brillé. De quoi s’interroger déjà sur le rendement de l’attaquant gabonais de 36 ans.

L’ Olympique de Marseille a surpris tout le monde cet été en faisant revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Un an seulement après son départ pour l’Arabie Saoudite, le buteur gabonais de 36 ans a fait son retour sur la Canebière. Un gros coup pour l’OM, qui dispose de trois attaquants aux profils bien différents avec l’ancien de Chelsea mais aussi Amine Gouiri et le jeune Robinio Vaz. Choisi par Roberto De Zerbi pour occuper la pointe de l’attaque olympienne face au Real Madrid mardi soir, le Gabonais a globalement déçu.

Déjà de gros doutes sur Aubameyang

Inefficace sur deux grosses occasions, Aubameyang a aussi éprouvé quelques difficultés, notamment dans le jeu dos au but. Une prestation décevante qui interroge déjà sur la nécessité de recruter un nouvel attaquant dès cet hiver. D’autant plus que l’OM sera certainement privé d’Aubameyang et de Gouiri en janvier prochain durant la CAN. « Je crois que le plus gros enseignement dans la rencontre de l'OM hier concerne la ligne offensive et les difficultés d'Aubameyang à exister dans une configuration où l'équipe est pressée » écrit sur X Florent Toniutti, analyste suivi par plus de 10.000 followers sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre.

« Aubameyang n'a que trop peu souvent résisté. Au bout du compte, trois questions : Aubameyang peut-il faire mieux que ça ? Gouiri serait-il meilleur dans ce registre ? La direction repartira-t-elle à la recherche du grantatakan (par la taille et les épaules cette fois) cet hiver ? » s'interroge le spécialiste, qui a déjà de gros doutes sur la capacité de Pierre-Emerick Aubameyang à briller dans le style de jeu de Roberto De Zerbi lors de certaines grosses affiches de Ligue 1 ou de Ligue des Champions.

P. Aubameyang Gabon • Âge 36 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Auteur de 31 buts en 2023-2024, le Gabonais a prouvé par le passé qu’il avait les épaules pour briller à Marseille. A lui de démontrer que plus d’un an plus tard, rien n’a changé. Ce qui arrangerait bien, au passage, les dirigeants de l’OM qui aimeraient s’épargner le recrutement d’un nouvel attaquant en cours de saison comme ce fût le cas l’an passé avec le transfert d’Amine Gouiri en provenance de Rennes.