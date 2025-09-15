pierre-emerick aubameyang ICONSPORT_270064_0071

« Il est revenu pour ça » : Ce joueur de l'OM qui va tout casser à Madrid

Préservé lors de la réception de Lorient vendredi soir (4-0), Pierre-Emerick Aubameyang sera titulaire face au Real Madrid. L’OM attend beaucoup de son international gabonais en Ligue des Champions.
L’Olympique de Marseille retrouve ce mardi la Ligue des Champions avec un déplacement corsé sur la pelouse du Real Madrid. Rien de mieux qu’un tel match pour se remettre dans le bain de la plus grande compétition européenne. Pour cette affiche de gala, Roberto De Zerbi devrait logiquement aligner un onze de départ renforcé en défense et au milieu de terrain. Dans le secteur offensif, l’OM comptera sur Mason Greenwood et probablement Pierre-Emerick Aubameyang pour faire trembler l’arrière-garde madrilène.
L’attaquant gabonais est avec Benjamin Pavard et Pierre-Emile Hojbjerg le joueur de l’effectif marseillais le plus expérimenté sur la scène européenne. Son apport sera crucial selon Mamadou Niang, qui attend beaucoup de l’ancien attaquant de Chelsea et du FC Barcelone dans ce genre d’affiche de prestige. « Malgré des recrues arrivées tardivement, je pense que l’OM a les armes pour faire bonne figure dans la compétition. Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren, Nayef Aguerd et surtout le petit Hamed Junior Traoré… Les recrues ont du sens et je pense que Roberto De Zerbi en tirera quelque chose » a d’abord lancé l’ex-capitaine de l’OM sur Canal+ avant d’évoquer plus précisément Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang très attendu face au Real Madrid

« Mais je retiens surtout « Auba », il est revenu pour ça, pour retrouver la pression des soirées européennes. Par son leadership, ce qu’il apporte sur et en dehors du terrain, il est taillé pour porter cette équipe. Quand il a disputé la Ligue Europa, il y a deux ans à l’OM, il était au rendez-vous. On avait vu un Auba à 200%, terminant meilleur buteur de la compétition. On attend qu’il puisse rééditer ces mêmes performances » estime Mamadou Niang. Les supporters de l’OM attendent eux aussi leur avant-centre au tournant en espérant que Pierre-Emerick Aubameyang soit capable à 36 ans de porter l’attaque marseillaise sur ses épaules dans une telle affiche au Santiago Bernabeu. 
