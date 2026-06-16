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OM McCourt, Richard

OM : Un agent dégoûté par la situation, ça balance fort

OM16 juin , 14:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM inquiète pas mal en ce début de mercato estival. La situation financière du club phocéen freine pour le moment l’ensemble des dossiers prioritaires.
L’Olympique de Marseille est attendu au tournant en ce début de mercato estival. Le club phocéen est plus que jamais dans l’attente du verdict de la DNCG et de l’UEFA concernant ses finances. Cette décision aura un impact direct sur l’avenir proche de l’OM.
Mais les supporters et observateurs restent frustrés par la situation actuelle sur la Canebière. Aucun mouvement d’envergure n’a encore été officialisé et le flou le plus total règne à Marseille. Même certains agents de joueurs ne savent plus sur quel pied danser, ce qui contribue à une situation particulièrement déstabilisante et stressante dans la cité phocéenne.

Rien n'avance en coulisses, la crise est profonde 

Ces dernières heures, La Provence s’est notamment penchée sur la situation financière de l’Olympique de Marseille. Jugée très fragile, elle inquiète jusqu’aux salariés du club, qui s’interrogent sur leur avenir. Les joueurs également, si l’on en croit les déclarations d’un agent interrogé par le média : « C’est actuellement le seul club où rien ne se passe. Il n’y a même pas de budget pour recruter des joueurs pour l’équipe réserve. Tous les dossiers sont en stand-by. »

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Tout devrait cependant bientôt se décanter. L’UEFA et la DNCG doivent prochainement rendre leur verdict concernant l’OM. Peut-être même en cette fin de semaine... Tout le monde retient son souffle alors que la nouvelle saison n’a même pas encore débuté à Marseille. Il faudra ensuite agir vite et bien pour tenter de sauver la situation.
Frank McCourt sera particulièrement attendu et pourrait être amené à remettre la main au portefeuille, même si cette option ne semble pas envisagée avec beaucoup d'enthousiasme par le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille, lassé des pertes subies depuis son rachat du club.
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Marseille ne sait pas vendre de plus il n'ont pas la patience d'attendre avec les joueurs sur le terrain j'espère qu'il ne vont pas brader Greenwood car au vu de certains prix demandez par certains club pour des joueurs qui n'ont qu'une année de haut niveau je pense que Greenwood au vu de son âge de son expérience de son niveau ses dernières années il vaut largement plus de 60millions d'euros sinon il faut le garder !

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AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

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Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
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5
Toulouse
00000000
6
Nice
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