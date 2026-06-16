L'OM exclu des Coupes d'Europe, l'annonce inquiétante

Toujours pas de décision concernant l'avenir européen de l'OM. L'UEFA se penche très fort sur la situation financière du club marseillais, au point de faire craindre le pire.

En attente des délibérations de l’ICFC, l’instance de contrôle financier des clubs européens, l’Olympique de Marseille est complètement coincé. Rien n’avance au sein de la formation phocéenne, et cela commence à durer. Une décision était attendue pour la semaine dernière, mais rien n’est tombé. C’est désormais mercredi que l’UEFA pourrait faire des annonces pour sanctionner, ou non, les clubs qui n’ont pas respecté le fair-play financier.

Le pire des scénarios évoqué à l'OM

A l’image d’une quinzaine d’autres clubs européens, l’OM est dans le viseur. En 2022, Pablo Longoria s’était engagé à suivre une feuille de route financière qui n’a pas du tout été respectée. Bien au contraire, alors que la masse salariale devait diminuer et se réguler en fonction des rentrées d’argent, les finances ont explosé et le déficit s’est creusé. Le fait que Frank McCourt mette la main à la poche pour rembourser les dettes n’est pas un critère pris en compte par l’UEFA, qui va sanctionner l’OM pour cette mauvaise gestion financière.

Mais jusqu’à quel niveau la sanction peut-elle tomber ? Les premiers indices recueillis par La Provence ne sont pas très réjouissants. Selon le journal local, l’OM fait partie des clubs qui expliquent pourquoi la décision prend du temps à tomber. La gestion financière ne plait pas du tout à l’UEFA, et les nouveaux dirigeants olympiens essayent de montrer patte blanche pour éviter une trop lourde sanction. C’est la mission notamment de Stéphane Richard, qui vient d’être nommé par Frank McCourt, et doit convaincre l’instance européenne que le gâchis financier est désormais terminé à Marseille pour espérer éviter le pire.

La Provence souligne que les négociations sont très vives ces derniers jours pour adoucir l’UEFA et « éviter le pire des scénarios ». Pour mémoire, le pire des scénario prévu dans le règlement du fair-play financier, est l’exclusion des Coupes d’Europe, alors que l’OM est qualifié pour l’Europa League la saison prochaine. Une sanction très rarement prononcée par l’UEFA contre les clubs même si le cas de la formation phocéenne est très problématique, car il s’était engagé à rester dans des objectifs économiques qui n’ont pas du tout été respectés.