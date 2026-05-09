L'OM écarte Aubameyang
Aubameyang a craqué , l'OM le vire

OM : Aubameyang arrose un dirigeant, Marseille le vire

OM09 mai , 8:00
parClaude Dautel
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Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas dans le groupe de l'OM pour le déplacement de dimanche au Havre. L'attaquant a été viré après une séquence totalement surréaliste à la Commanderie.
Si l'Olympique de Marseille n'était pas septième de Ligue 1 et donc hors des places européennes, les révélations de la nuit pourraient faire sourire. Mais les supporters de l'OM n'auront pas le cœur à rire en apprenant à la veille du match au Stade Océane du Havre, que Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas présent dans le groupe d'Habib Beye. Et il est très probable que l'attaquant de 36 ans a livré contre Nantes le dernier match de sa carrière, un match durant lequel il est lui aussi passé totalement au travers. Alors, qu'est-ce qui vaut à PAM d'être mis à l'écart du groupe marseillais ? Eh bien Aubameyang a tout simplement arrosé avec un extincteur Bob Tahri, ancien champion de 3000 mètres et désormais en charge d'accompagner les joueurs et leur famille au quotidien. Alors qu'il était là pour suivre le groupe durant cette mise au vert, ce dernier a lui-même dénoncé le comportement de l'attaquant gabonnais aux responsables du club.

Aubameyang a arrosé Tahri, son lit et ses affaires

Vendredi, on avait appris que les joueurs marseillais avaient fait la fête, histoire de se détendre un peu après cette troisième mise au vert en trois semaines. Mais si dans un premier temps, on avait évoqué des blagues de potaches, L'Equipe et RMC confirment que Pierre-Emerick Aubameyang, qui menait une dizaine de joueurs, a vidé un extincteur sur Bob Tahri, mais également son lit et ses affaires. Furieux de ce comportement, ce dernier a immédiatement contacté les dirigeants marseillais pour les informer de cette séquence. Le lendemain matin, Alban Juster et le futur président, Stéphane Richard, ont réuni les joueurs afin d'avoir des explications sur la séquence nocturne. Et en accord avec Habib Beye, il a été décidé de mettre Pierre-Emerick Aubameyang immédiatement à l'écart du groupe, et donc de s'en priver pour le déplacement au Havre.

Excuses présentées, l'OM le sanctionne quand même

De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang a immédiatement présenté ses excuses, après avoir expliqué qu'il n'en voulait pas particulièrement à Bob Tahri. Il s'agissait pour l'attaquant de détendre un peu l'atmosphère alors que la tension était grande dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Entre les soucis avec Mason Greenwood, dont l'attitude est dénoncée, et cette mise au placard de PAM, Habib Beye doit gérer une situation qui semble presque incontrôlable. Pourtant, l'OM doit vraiment s'imposer dimanche au Havre sous peine de n'avoir plus rien à jouer la semaine suivante au Vélodrome contre Rennes, tout cela dans une ambiance qui va vraiment être tendue.
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Derniers commentaires

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c est des bouffon l om , il y avait moyen d etre 2ieme tranquillment , ils ont fait n importe quoi , virer l entraineur , mettre le bordel en coulisse ..bref la routine, en plus il vait leur grand attaquant greenwood.. mais bon?? pas de LDC , saison pourri zero trophée..

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il manque la 2ieme etoile qui va rriver !!

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