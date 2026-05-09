OM : Aubameyang arrose un dirigeant, Marseille le vire

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

c est des bouffon l om , il y avait moyen d etre 2ieme tranquillment , ils ont fait n importe quoi , virer l entraineur , mettre le bordel en coulisse ..bref la routine, en plus il vait leur grand attaquant greenwood.. mais bon?? pas de LDC , saison pourri zero trophée..