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Real : José Mourinho revient à Madrid, affaire conclue

Liga16 mai , 9:30
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid changera très prochainement d’entraîneur. Álvaro Arbeloa ne poursuivra pas l’aventure, tandis que José Mourinho devrait lui succéder.
Le Real Madrid est impatient d’en finir avec cette saison. Le club de la capitale espagnole est totalement passé à côté de son exercice, ne remportant aucun titre. Pour ne rien arranger, de fortes tensions sont actuellement présentes au sein du vestiaire madrilène. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ou encore Jude Bellingham sont concernés. Le prochain mercato estival du Real Madrid s’annonce plus bouillant que jamais. D’autant que la direction du club envisage de boucler le retour de José Mourinho. Selon les dernières informations sorties dans la presse, l’entraîneur portugais aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour une signature imminente.

Mourinho sera l'heureux élu du Real Madrid 

Selon Marca, le technicien de Benfica est en effet le grand favori de la direction madrilène. Il est perçu comme l’homme capable de remettre de l’ordre au sein de l’institution merengue. Mourinho connaît parfaitement le club espagnol pour l’avoir déjà entraîné de 2010 à 2013. Il doit désormais mettre fin à son contrat avec Benfica avant de signer à Madrid. D’ailleurs, le Real devrait verser une indemnité de 3 millions d’euros au club portugais pour s’attacher les services du technicien lusitanien. Une somme qui ne représente pas un obstacle pour l’écurie espagnole, désireuse d’annoncer rapidement l’arrivée du Portugais afin de lancer un nouveau cycle. Florentino Pérez doit encore donner son feu vert, alors que le président madrilène devra bientôt faire face à des élections.

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Si tout se déroule comme prévu, Mourinho prendra ensuite les rênes du Real Madrid. Les supporters et observateurs du club quinze fois vainqueur de la Ligue des champions peuvent s’attendre à un mercato particulièrement animé cet été. De nombreuses retouches devraient être apportées à l’effectif actuel. Le départ d’une grande star n’est d’ailleurs pas à exclure. Ce sera ensuite à Mourinho de trancher dans le vif, un exercice qu’il ne redoute absolument pas.
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Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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