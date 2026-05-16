Real : José Mourinho revient à Madrid, affaire conclue

Le Real Madrid changera très prochainement d’entraîneur. Álvaro Arbeloa ne poursuivra pas l’aventure, tandis que José Mourinho devrait lui succéder.

Le Real Madrid est impatient d’en finir avec cette saison. Le club de la capitale espagnole est totalement passé à côté de son exercice, ne remportant aucun titre. Pour ne rien arranger, de fortes tensions sont actuellement présentes au sein du vestiaire madrilène. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ou encore Jude Bellingham sont concernés. Le prochain mercato estival du Real Madrid s’annonce plus bouillant que jamais. D’autant que la direction du club envisage de boucler le retour de José Mourinho. Selon les dernières informations sorties dans la presse, l’entraîneur portugais aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour une signature imminente.

Mourinho sera l'heureux élu du Real Madrid

Selon Marca, le technicien de Benfica est en effet le grand favori de la direction madrilène. Il est perçu comme l’homme capable de remettre de l’ordre au sein de l’institution merengue. Mourinho connaît parfaitement le club espagnol pour l’avoir déjà entraîné de 2010 à 2013. Il doit désormais mettre fin à son contrat avec Benfica avant de signer à Madrid. D’ailleurs, le Real devrait verser une indemnité de 3 millions d’euros au club portugais pour s’attacher les services du technicien lusitanien. Une somme qui ne représente pas un obstacle pour l’écurie espagnole, désireuse d’annoncer rapidement l’arrivée du Portugais afin de lancer un nouveau cycle. Florentino Pérez doit encore donner son feu vert, alors que le président madrilène devra bientôt faire face à des élections.

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Si tout se déroule comme prévu, Mourinho prendra ensuite les rênes du Real Madrid. Les supporters et observateurs du club quinze fois vainqueur de la Ligue des champions peuvent s’attendre à un mercato particulièrement animé cet été. De nombreuses retouches devraient être apportées à l’effectif actuel. Le départ d’une grande star n’est d’ailleurs pas à exclure. Ce sera ensuite à Mourinho de trancher dans le vif, un exercice qu’il ne redoute absolument pas.