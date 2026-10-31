OM : Trois signatures annoncées cet hiver

L'OM ne sait pas encore s'il pourra recruter l'hiver prochain lors du mercato. Mais le club phocéen sait déjà que certains profils sont intéressés à l'idée de rejoindre la Canebière. Une très bonne nouvelle en soi.

L'Olympique de Marseille n'avait pas pu recruter lors du dernier mercato estival. Les finances sont dans le rouge et, que ce soit la DNCG ou l'UEFA, les instances veillent au grain pour s'assurer que les Phocéens respectent les exigences qui leur ont été fixées. L' OM espère prochainement repasser devant la DNCG afin de pouvoir valider l'arrivée de nouveaux joueurs dans quelques semaines, à l'ouverture du mercato hivernal. Pour le moment, le flou le plus total règne sur le sujet. Seul point positif pour les Phocéens : certains joueurs sont particulièrement intéressés à l'idée de rejoindre la formation entraînée par Bruno Genesio.

Une très bonne nouvelle arrive bientôt à l'OM ?

D'après les informations de Jean-François Pérès, il faudra encore se montrer un peu patient, malgré une lueur d'espoir. Lors d'un échange avec le JDD, le journaliste a en effet indiqué : « Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. Deux, trois profils de joueurs seraient déjà ciblés et d’accord pour venir à l’OM. Mais au moment où l’on se parle, tout cela est très incertain. »

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