PSG : Akliouche change de poste, Vitinha menacé
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PSG : Akliouche change de poste, Vitinha menacé

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a recruté Maghnes Akliouche l'été dernier en provenance de l'AS Monaco. Luis Enrique apprécie énormément son profil et nourrit de grandes ambitions pour lui.
Le Paris Saint-Germain a quelque peu remodelé son secteur offensif lors du dernier mercato estival. Maghnes Akliouche fait partie des joueurs qui ont rejoint les rangs des doubles champions d'Europe. L'international français a changé de dimension en signant dans la capitale, et il a très rapidement séduit Luis Enrique. L'ancien Monégasque enchaîne les bonnes prestations, et ce, à des postes très différents de ceux auxquels il évoluait ces derniers mois. Ce vendredi soir, face au Havre, Maghnes Akliouche a même été utilisé au poste de milieu de terrain défensif.

Akliouche, un coup de génie salué 

De quoi séduire de nombreux observateurs. C'est notamment le cas de Dominique Armand, qui semble avoir bien compris les intentions de Luis Enrique : « Je pense qu'il cherche une alternative technique à Vitinha au milieu de terrain pour donner le rythme à l'équipe et sortir le ballon proprement. Effectivement, Akliouche a du coffre, le pied et la sérénité pour remplir ce rôle. Il faut qu'il trouve ses repères. De temps en temps, il cherchait sa position. Il se rapproche du type de Vitinha dans son style de jeu, ce qui n'est pas le cas de Neves, Beraldo ou Ruiz à ce poste. »

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Reste désormais à savoir si Luis Enrique décidera de repositionner Akliouche dans une zone plus reculée du terrain lors des prochaines rencontres. Le joueur parisien est en pleine forme et son entraîneur espagnol apprécie autant sa mentalité que son style de jeu. De quoi lui permettre de s'épanouir pleinement dans ce nouveau rôle. À lui de poursuivre sur sa lancée et de s'adapter aux différentes missions qui lui sont confiées. C'est peut-être là le plus grand défi pour un joueur du Paris Saint-Germain.
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