Ang : Chelsea enfonce un peu plus Manchester United

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|10
|21
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|8
|19
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|17
|16
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|3
Il faut impérativement battre Angers ensuite c'est 3 déplacements Real Sociedad Brest Lille
Un Match d’une médiocrité sans fin. Et pas une équipe supérieure à l’autre, zéro tactique, technique médiocre et juste de l’engagement et de la violence comme l’adore les rosbifs.… 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
dommage. je pense que c est un bon entraineur. je le verrais bien avec un club comme Rennes par ex
Il est lucide Médigras, il reconnait qu'il était claqué au sol ...
oui comme pour ton Textor ou tu disais la meme chose abruti :)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
Loading
MORGAN ROGERS TRAVERSE LA DÉFENSE DE MANCHESTER UNITED ET DONNE L'AVANTAGE À CHELSEA 😮💨 Les Red Devils de Carrick ont un genou à terre mais il reste 40 minutes pour changer la donne, sur CANAL+ ⚡️ #CHEMUN | #PremierLeague