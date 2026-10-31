Ang : Chelsea enfonce un peu plus Manchester United

Ang : Chelsea enfonce un peu plus Manchester United

Premier League
parJérôme Capton
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En s'imposant ce samedi 2 à 0 face à Manchester United, Chelsea précipite un peu plus les Red Devils dans la crise. Après cette défaite, marquée par l'expulsion de Lisandro Martinez, les Mancuniens sont 16es de Premier League avec seulement deux points d'avance sur Sunderland, dernier du classement. Ils pourraient donc être relégables à la fin de cette neuvième journée de championnat.

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