TV : OL - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Après une semaine compliquée, au cours de laquelle l’OL a perdu sa place de leader de la L1 en tombant face au PSG, Lyon veut repartir de l’avant face au SCO Angers.

Quelle heure pour OL - Angers ?

dimanche 1er novembre à 17h15 au Groupama Stadium. L'arbitre sera Marc Bollengier. Depuis le début de la saison, le club lyonnais a du mal à enchaîner les très bons résultats. Alternant entre le bon et le moins bon, l’ OL reste deux défaites de rang, contre Hoffenheim en Europa League (0-3) et face à Paris en championnat (0-2). C’est donc avec un certain esprit de revanche que les Gones vont recevoir Angers. Ce match se jouera ceau Groupama Stadium. L'arbitre sera Marc Bollengier.

Sur quelle chaîne suivre OL - Angers ?

Placé dans un mini multiplex dimanche après-midi, sachant que les matchs de samedi ont pratiquement tous été repoussés en raison des manifestations, ce match entre Lyon et Angers sera diffusé sur Ligue 1+ 3.

Les compos probables de OL - Angers :

Passé de la première à la cinquième place de la Ligue 1 suite à sa défaite au Parc des Princes face au PSG lundi dernier (0-2), l’OL va chercher à retrouver une place sur le podium. Pour cela, Lyon va devoir dominer le SCO pour aussi bien aborder sa prochaine rencontre d’Europa League face à la Real Sociedad jeudi prochain. Lors de ce match, Paulo Fonseca fera sans Kango, Openda, Sulc, Ouedraogo ou Tagliafico.

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La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Nartey, Tessmann, Tolisso - Nuamah, Merah, Duranville.

Installé dans le bas du classement, avec une 14e place, Angers n’a que quelques points d’avance sur la zone rouge. Suite à un départ plutôt correct, le SCO vient d’enchaîner deux défaites lors des trois derniers matchs. Auteur d’un bon nul contre Lorient la semaine passée (0-0), le club angevin va tenter de ramener un bon résultat de son déplacement à Lyon. Pour ce match, Stéphane Gilli fera sans Diatta.

La compo probable d’Angers : Lopes - Raolisoa, Arcus, Camara, Lefort, Joseph Kalulu - Belkhdim, Van den Boomen, Sbai - Peter, El Ouazzani.