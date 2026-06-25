OM : L'UEFA bloque la vente de Greenwood

OM : L'UEFA bloque la vente de Greenwood

OM25 juin , 12:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Mason Greenwood est courtisé en ce début de mercato. Fenerbahçe mais surtout l’AS Roma rêvent de recruter l’ailier de l’OM. Problème, le club italien est limité par l’UEFA, ce qui fait traîner son potentiel transfert.
L’UEFA et la DNCG ont été très clairs avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen doit impérativement vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale de quasiment la moitié. Autant dire que personne n’est intransférable à l’OM, y compris les joueurs ayant donné une totale satisfaction ces dernières années. C’est par exemple le cas de Mason Greenwood, meilleur buteur du club depuis deux saisons. L’ailier anglais de 24 ans est ciblé par l’AS Roma et par Fenerbahçe.
Le club italien a pour l’instant les préférences de Greenwood, qui souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le transfert du numéro 10 marseillais en Italie est néanmoins bloqué pour le moment comme le rapporte Florent Germain, spécialiste de l’OM pour RMC. En cause, les restrictions imposées par l’UEFA à l’AS Roma dans le cadre du fair-play financier. Avant de penser à recruter un joueur à 50 millions d’euros et au salaire imposant, le club italien doit vendre et si possible avant le 30 juin.

L'AS Roma est bloquée par l'UEFA

Sans vente préalable, l’AS Roma est tout simplement dans l’impossibilité vis-à-vis de l’instance européenne de se positionner concrètement sur Mason Greenwood, malgré un accord de principe déjà trouvé avec le joueur de l’Olympique de Marseille. C’est la raison pour laquelle les Turcs de Fenerbahçe tentent de s’immiscer dans la brèche, en proposant à Greenwood un salaire bien supérieur.

Lire aussi

OM : Greenwood vendu, McCourt se fâcheOM : Greenwood vendu, McCourt se fâche
OM : Greenwood à Rome, un accord est imminentOM : Greenwood à Rome, un accord est imminent
Mais à ce stade, la formation stambouliote n’a pas proposé plus de 30 millions d’euros à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi. Une somme bien inférieure à la valorisation du joueur par la direction de l’OM, qui souhaite se montrer intransigeante sur ce dossier malgré ses grosses difficultés financières et son urgence de vendre pour se donner de l’air financièrement.
Articles Recommandés
Nantes Ca Sent Deja Le Clash Avec Der Zakarian
FC Nantes

Nantes : Ça sent déjà le clash avec Der Zakarian

Esp Barcelone Ejecte Jules Kounde
Liga

Esp : Barcelone éjecte Jules Koundé

France Norvege Menace Ca Ne Sarrete Jamais
Equipe de France

France-Norvège menacé, ça ne s'arrête jamais

Ol Le Prix De Bidstrup Grimpe A 14 Millions Deuros
OL

OL : Le prix de Bidstrup grimpe à 14 millions d'euros

Fil Info

25 juin , 11:30
Nantes : Ça sent déjà le clash avec Der Zakarian
25 juin , 11:00
Esp : Barcelone éjecte Jules Koundé
25 juin , 10:40
France-Norvège menacé, ça ne s'arrête jamais
25 juin , 10:20
OL : Le prix de Bidstrup grimpe à 14 millions d'euros
25 juin , 10:00
Ismaël Saibari signe au Bayern, le PSG est abattu
25 juin , 9:40
L'OM fait fort, un énorme crack débarque
25 juin , 9:20
ASSE : Deux arrivées imminentes, les pistes se confirment
25 juin , 9:00
EdF : La compo probable des Bleus contre la Norvège avec des surprises
25 juin , 8:40
L'OL paie 2,5 ME pour le joueur idéal en Argentine

Derniers commentaires

Le Barça tient le remplaçant de Raphinha, il joue au PSG

Pure connerie le Barça n'a pas de pognon

PSG : Barcola doit calmer son clan, Paris n'aime pas les menaces

Ces scribouillards noircissent des papiers alors qu'ils ne savent rien des tractations entre Barcolla et le PSG

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Mdr😂😂😂😂

Khephren Thuram au PSG pour zéro euro, ça discute

Pure connerie.Thuram contre Kolomoisi ,ils sont cons mais pas à ce point là en Italie

Le PSG sous le choc, sa pépite offensive file en Ukraine

Bof

Le Psg Sous Le Choc Sa Pepite Offensive File En Ukraine

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading