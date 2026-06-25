OM : L'UEFA bloque la vente de Greenwood

Mason Greenwood est courtisé en ce début de mercato. Fenerbahçe mais surtout l’AS Roma rêvent de recruter l’ailier de l’OM. Problème, le club italien est limité par l’UEFA, ce qui fait traîner son potentiel transfert.

L’UEFA et la DNCG ont été très clairs avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen doit impérativement vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale de quasiment la moitié. Autant dire que personne n’est intransférable à l’OM, y compris les joueurs ayant donné une totale satisfaction ces dernières années. C’est par exemple le cas de Mason Greenwood, meilleur buteur du club depuis deux saisons. L’ailier anglais de 24 ans est ciblé par l’AS Roma et par Fenerbahçe.

Le club italien a pour l’instant les préférences de Greenwood, qui souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le transfert du numéro 10 marseillais en Italie est néanmoins bloqué pour le moment comme le rapporte Florent Germain, spécialiste de l’OM pour RMC. En cause, les restrictions imposées par l’UEFA à l’AS Roma dans le cadre du fair-play financier. Avant de penser à recruter un joueur à 50 millions d’euros et au salaire imposant, le club italien doit vendre et si possible avant le 30 juin.

L'AS Roma est bloquée par l'UEFA

Sans vente préalable, l’AS Roma est tout simplement dans l’impossibilité vis-à-vis de l’instance européenne de se positionner concrètement sur Mason Greenwood, malgré un accord de principe déjà trouvé avec le joueur de l’Olympique de Marseille. C’est la raison pour laquelle les Turcs de Fenerbahçe tentent de s’immiscer dans la brèche, en proposant à Greenwood un salaire bien supérieur.

Mais à ce stade, la formation stambouliote n’a pas proposé plus de 30 millions d’euros à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi. Une somme bien inférieure à la valorisation du joueur par la direction de l’OM, qui souhaite se montrer intransigeante sur ce dossier malgré ses grosses difficultés financières et son urgence de vendre pour se donner de l’air financièrement.