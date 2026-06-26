OM : Un flop craque et fait ses bagages

OM : Un flop craque et fait ses bagages

OM26 juin , 13:00
parGuillaume Conte
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Totalement transparent pour sa première saison à l'OM, CJ Egan-Riley se pose des questions sur son avenir et a pris une première décision forte en vue du mercato.
L’Olympique de Marseille cherche à se défaire de nombreux éléments cet été, et tout le monde est un peu poussé vers la sortie. A des degrés divers en fonction de la valeur sportive et marchande du joueur, mais aussi en fonction de son salaire. Aucune petite économie ne sera négligée, surtout si cela permet enfin à l’OM de faire une belle opération.

Riley, un petit salaire mais une belle valeur

C’est le cas de CJ Egan-Riley, arrivé libre en provenance de Burnley et qui était présenté comme un grand espoir en défense centrale. Mais l’Anglais de 23 ans n’a pas réussi à s’imposer, avec un niveau de performance qui n’a pas convaincu Roberto De Zerbi. Et tout s’est finalement écroulé doublement au début du mois d’avril, quand il a bu le bouillon contre Monaco tout en se blessant sur un but où Folarin Balogun l’avait dépassé de façon assez humiliante.
Blessé ou laissé en tribunes, CJ Egan-Riley n’a plus touché un ballon par la suite. De quoi se poser des questions sur son avenir, même si c’est l’entraineur qui sera en poste la saison prochaine qui tranchera. Mais pour le défenseur central, il est tout de même temps de regarder ce qu’on peut lui proposer ailleurs. Et l’Anglais a donc décider de prendre le taureau par les cornes puisqu’il a changé de représentants passant chez The Team, qui semble vouloir l'ouvrir au marché anglais. Une décision rarement anodine et qui laisse bien souvenir transparaitre une volonté d’avoir de meilleures opportunités pour l’avenir.
Et comme une prolongation de contrat n’est pas envisageable pour le joueur engagé jusqu’en 2029, cela sent fortement le départ. De quoi permettre à l’OM de faire une opération intéressante, car Egan-Riley, encore jeune et prometteur, est évalué à 9 ME. Cela malgré ses 11 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Et au niveau du salaire, l’OM ne ferait pas une énorme économique, puisque l’Anglais n’était que le 20e joueur le mieux payé de l’effectif. Mais une vente correcte serait déjà une très bonne nouvelle pour Marseille.
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Toulouse
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