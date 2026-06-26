OM : Un étonnant départ à 10ME, les enchères montent

Le départ de Geronimo Rulli fait de moins en moins de doute à Marseille. Plus étonnant, le nombre de courtisans de l’international argentin, ce qui permet à l’OM de faire jouer la concurrence et de faire grimper les enchères.

Deux ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille pour 4,5 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli a de fortes chances de quitter la Ligue 1 cet été . Le gardien argentin de 34 ans a vécu une saison 2025-2026 compliquée et ses émoluments importants n’entrent plus vraiment dans la politique du club phocéen, qui souhaite réduire de moitié sa masse salariale. Bonne nouvelle pour Grégory Lorenzi : au contraire de plusieurs indésirables, Geronimo Rulli est courtisé.

En dépit de son âge et de sa saison contrastée, le gardien remplaçant de l’Albiceleste a notamment des touches en Argentine. Comme indiqué il y a quelques jours, l’ex-gardien de Villarreal et de Montpellier est ciblé par Boca Juniors, prêt à mettre entre 8 et 9 millions d’euros sur la table pour le recruter. La presse argentine révèle de nouveaux éléments sur la situation de Geronimo Rulli en cette fin de semaine et révèle qu’un second club est dans la danse.

Boca n'est pas seul dans le dossier Rulli

Club formateur de Geronimo Rulli, que l’Argentin a quitté en 2014, Estudiantes fait aussi partie des clubs intéressés. Les intérêts se multiplient pour le gardien marseillais et c’est une excellente nouvelle pour le board phocéen car on parle désormais d’un transfert qui pourrait atteindre les 10 millions d’euros. Un élément très positif pour la direction olympienne, mise sous pression par le verdict de l’UEFA, qui a prononcé il y a quelques jours une exclusion des coupes d’Europe avec sursis et qui exige que l’OM améliore considérablement sa situation financière avant la fin de la saison prochaine.

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La DNCG est également de cet avis et verrait ce premier gros départ d’un très bon oeil. Dans le dossier Rulli, il faudra néanmoins être patient. Tout se décantera sans doute après la Coupe du monde, le gardien de l’Olympique de Marseille étant actuellement focalisé sur le tournoi aux Etats-Unis avec la sélection argentine.