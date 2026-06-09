Todibo à l'OM, il signe tout de suite

A l'approche de l'ouverture du mercato estival, la direction sportive de l'Olympique de Marseille va s'attaquer au grand chantier de la défense centrale. Pour Benoit Trémoulinas, Jean-Clair Todibo est la recrue idéale.

Grégory Lorenzi est arrivé à l' OM à la place de Medhi Benatia et a récupéré un chantier colossal. Son objectif est de refondre une grande partie de l'effectif pour en faire un groupe sain, composé de joueurs portés vers le collectif avant tout et moins individualistes. Dans un contexte d'urgence financière, il doit surtout se démener pour vendre.

Mason Greenwood est sur le départ, tout comme Leonardo Balerdi, lequel va laisser un certain vide au poste de défenseur central. Pour le combler, l'OM a reçu une suggestion intéressante de la part de Benoît Trémoulinas : le recrutement de Jean-Clair Todibo. Pour rappel, il vient de descendre en deuxième division avec West Ham et ne rechignera pas à l'idée de trouver une porte de sortie plus intéressante pour sa carrière.

J. Todibo French Guiana • Âge 26 • Défenseur Premier League 2025/2026 Matchs 23 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 5 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Carabao Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Todibo, l'associé idéal pour Aguerd

« Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, cela lui donnerait de la visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent. On peut lui balancer un projet où il sera le taulier dans l’axe central avec Aguerd. Je ne trouve pas ça déconnant pour Todibo. Après, il y a le côté Nice, Marseille… Est-ce qu’il viendra ? Je ne sais pas. Je pense que c’est cohérent avec Aguerd. Todibo est assez jeune, pas mal d’agressivité et puis fort potentiel. Je pense que ça peut être un beau challenge », a indiqué l'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux sur le plateau du Winamax FC.

Vers une paire Aguerd - Todibo à l'OM la saison prochaine ? L'ancien joueur des Aiglons serait en tout cas une piste à suivre, surtout s'il peut débarquer en prêt. A l'heure où les finances phocéennes vont mal, une arrivée sans indemnité de transfert est bonne à prendre.