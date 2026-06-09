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Jean-Clair Todibo

Todibo à l'OM, il signe tout de suite

OM09 juin , 15:30
parQuentin Mallet
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A l'approche de l'ouverture du mercato estival, la direction sportive de l'Olympique de Marseille va s'attaquer au grand chantier de la défense centrale. Pour Benoit Trémoulinas, Jean-Clair Todibo est la recrue idéale.
Grégory Lorenzi est arrivé à l'OM à la place de Medhi Benatia et a récupéré un chantier colossal. Son objectif est de refondre une grande partie de l'effectif pour en faire un groupe sain, composé de joueurs portés vers le collectif avant tout et moins individualistes. Dans un contexte d'urgence financière, il doit surtout se démener pour vendre.
Mason Greenwood est sur le départ, tout comme Leonardo Balerdi, lequel va laisser un certain vide au poste de défenseur central. Pour le combler, l'OM a reçu une suggestion intéressante de la part de Benoît Trémoulinas : le recrutement de Jean-Clair Todibo. Pour rappel, il vient de descendre en deuxième division avec West Ham et ne rechignera pas à l'idée de trouver une porte de sortie plus intéressante pour sa carrière.
J. Todibo

J. Todibo

French GuianaFrench Guiana Âge 26 Défenseur

Premier League

2025/2026
Matchs23
Buts0
Passes décisives1
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Todibo, l'associé idéal pour Aguerd

« Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, cela lui donnerait de la visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent. On peut lui balancer un projet où il sera le taulier dans l’axe central avec Aguerd. Je ne trouve pas ça déconnant pour Todibo. Après, il y a le côté Nice, Marseille… Est-ce qu’il viendra ? Je ne sais pas. Je pense que c’est cohérent avec Aguerd. Todibo est assez jeune, pas mal d’agressivité et puis fort potentiel. Je pense que ça peut être un beau challenge », a indiqué l'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux sur le plateau du Winamax FC.
Vers une paire Aguerd - Todibo à l'OM la saison prochaine ? L'ancien joueur des Aiglons serait en tout cas une piste à suivre, surtout s'il peut débarquer en prêt. A l'heure où les finances phocéennes vont mal, une arrivée sans indemnité de transfert est bonne à prendre.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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