Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

Le litige entre l’OM et l’OGC Nice au sujet de la signature de Grégory Lorenzi en Provence risque de coûter cher aux Marseillais. Une indemnité importante devrait être versée par le club phocéen au Gym.

Il y a une semaine, l’Olympique de Marseille a officiellement annoncé l’identité du successeur de Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Pour entamer cette nouvelle ère, le club phocéen a fait confiance à Grégory Lorenzi , architecte du projet du Stade Brestois depuis dix ans. Le Corse de 42 ans débarque à Marseille avec une mission de taille : rebâtir une équipe compétitive avec d’énormes contraintes budgétaires au vu du déficit colossal accumulé par le club de Frank McCourt.

L’ancien directeur sportif du SB29 est déjà au travail avec l’OM mais il doit gérer en parallèle un conflit avec l’OGC Nice. Et pour cause, Grégory Lorenzi s’était d’abord engagé en faveur du Gym, avant de changer d’avis et de signer son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Un imbroglio qui a logiquement mis la direction azuréenne en colère, à tel point que les différentes parties vont se retrouver aux Prud’hommes.

L'OM va devoir verser des indemnités à Nice

A en croire les informations du journal Ouest France, l’issue de ce dossier ne fait aucun doute. Les deux clubs vont prochainement se retrouver devant les tribunaux pour arbitrer ce litige. Et à moins d’une très grosse surprise, l’Olympique de Marseille, « visiblement en tort » sera condamné à payer « des indemnités importantes » à l’OGC Nice.

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Jean-Pierre Rivère confiait il y a quelques jours qu’il avait été informé des discussions entre l’OM et Grégory Lorenzi. Mais le président niçois pensait simplement que Stéphane Richard était à l’affût en cas de descente de Nice en Ligue 2, qui aurait alors désengagé le Corse de son accord initial avec le 16e du dernier championnat. Le pensionnaire de l’Allianz Riviera s’étant maintenu en barrage contre l’ASSE, Grégory Lorenzi était par conséquent lié contractuellement à l’OGC Nice et l’OM va donc devoir payer, ce que Frank McCourt n’avait certainement pas prévu au moment de valider le profil de l’ancien Brestois.