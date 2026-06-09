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Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

OM09 juin , 17:30
parCorentin Facy
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Le litige entre l’OM et l’OGC Nice au sujet de la signature de Grégory Lorenzi en Provence risque de coûter cher aux Marseillais. Une indemnité importante devrait être versée par le club phocéen au Gym.
Il y a une semaine, l’Olympique de Marseille a officiellement annoncé l’identité du successeur de Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Pour entamer cette nouvelle ère, le club phocéen a fait confiance à Grégory Lorenzi, architecte du projet du Stade Brestois depuis dix ans. Le Corse de 42 ans débarque à Marseille avec une mission de taille : rebâtir une équipe compétitive avec d’énormes contraintes budgétaires au vu du déficit colossal accumulé par le club de Frank McCourt.
L’ancien directeur sportif du SB29 est déjà au travail avec l’OM mais il doit gérer en parallèle un conflit avec l’OGC Nice. Et pour cause, Grégory Lorenzi s’était d’abord engagé en faveur du Gym, avant de changer d’avis et de signer son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Un imbroglio qui a logiquement mis la direction azuréenne en colère, à tel point que les différentes parties vont se retrouver aux Prud’hommes.

L'OM va devoir verser des indemnités à Nice

A en croire les informations du journal Ouest France, l’issue de ce dossier ne fait aucun doute. Les deux clubs vont prochainement se retrouver devant les tribunaux pour arbitrer ce litige. Et à moins d’une très grosse surprise, l’Olympique de Marseille, « visiblement en tort » sera condamné à payer « des indemnités importantes » à l’OGC Nice.

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Jean-Pierre Rivère confiait il y a quelques jours qu’il avait été informé des discussions entre l’OM et Grégory Lorenzi. Mais le président niçois pensait simplement que Stéphane Richard était à l’affût en cas de descente de Nice en Ligue 2, qui aurait alors désengagé le Corse de son accord initial avec le 16e du dernier championnat. Le pensionnaire de l’Allianz Riviera s’étant maintenu en barrage contre l’ASSE, Grégory Lorenzi était par conséquent lié contractuellement à l’OGC Nice et l’OM va donc devoir payer, ce que Frank McCourt n’avait certainement pas prévu au moment de valider le profil de l’ancien Brestois.
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Derniers commentaires

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Qui sait, ils pourront encore dire « à jamais les premiers » 🤣

Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

Tu crois qu’on aime tes bouffeurs de rosette ? Va t’occupe de textor plutôt que te passer ton temps sur les post sur l’OM

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La LDC ? Ok 😂

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Et dire que ça fait 2 ans que je dis que l’OM aurait dû recruter stassin , très jeune mais très gros potentiel et marge de progression et le fc porto l’a bien compris

Lorenzi volé à Nice, l'OM condamné à payer cher

Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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