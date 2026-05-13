Greenwood pourrait rester à l'OM
Mason Greenwood et l'OM, tout est possible

L'OM « en position de force pour garder Greenwood »

OM13 mai , 12:40
parClaude Dautel
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Fâché avec Medhi Benatia, Mason Greenwood semblait devoir partir de l'OM lors du prochain mercato. Mais depuis quelques jours, l'hypothèse de voir l'attaquant anglais rester à Marseille prend du volume.
Pointé du doigt après sa prestation honteuse à Nantes, Mason Greenwood a marqué dimanche au Havre un but qui a remis l'Olympique de Marseille en bonne position pour jouer une coupe européenne. Même si le club de Frank McCourt ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, tout n'est pas perdu, y compris pour jouer l'Europa League, alors que quelques jours avant l'OM n'était plus en position européenne. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Mason Greenwood, encore une fois très efficace cette saison, mais qui a eu un énorme passage à vide suite au départ de Roberto De Zerbi. Alors vente ou pas vente de l'attaquant anglais aux 16 buts en Ligue cette saison ? Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Thomas Bonnavent pense que Marseille pourrait finalement conserver Greenwood.

Greenwood pourrait rester à l'OM

Présent lundi soir à Paris à l'occasion des trophées UNFP, pour lequel il était en course pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, Mason Greenwood a dit combien il était bien à Marseille. Et pour Thomas Bonnavent, cette séquence n'était pas du cinéma. « Moi j’ai été très surpris de ses deux prises de parole lors des trophées UNFP. Parce qu’il y a celle de l'interview officielle, mais il y en a aussi une un peu plus spontanée au micro de Ligue 1+ où il vient et dit "Allez l’OM" etc. Je n’ai pas envie de croire que ça a été tout préparé tout ça », explique le consultant qui pense que les choses peuvent radicalement changer dans le dossier Mason Greenwood. Et notre confrère d'en dire plus.
« La réalité, c’est que l’OM est en position de force par rapport à Mason Greenwood. Parce qu’aujourd’hui, en fait, il y a peut-être une situation financière qui va être à gérer cet été, et qu’aujourd’hui sur un éventuel transfert de Greenwood, il y a 40% qui vont repartir du côté de Manchester United. Et aujourd’hui le marché de Mason Greenwood, j’ai un peu peur qu’il ne soit pas aussi large que prévu. Et lui ne veut pas partir en Arabie Saoudite. Donc l’OM est en position de force pour le garder, mais aussi prisonnier de ce que représente aujourd’hui Mason Greenwood sportivement et dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Cette saison, il a été à la fois la solution à plein de choses, et le problème à plein de choses », fait remarquer le consultant de L'Equipe du Soir.
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non ! trouve une equipe qui n'a pas de rater ? meme ton psg a des ratés footix

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