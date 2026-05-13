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OM : McCourt refuse deux signatures légendaires

OM13 mai , 11:30
parGuillaume Conte
5
Les anciennes gloires de l'OM ne diraient pas non à une nouvelle aventure dans l'encadrement du club. Mais Frank McCourt a pour le moment dit non à Steve Mandanda et Dimitri Payet.
Le futur organigramme de l’OM se dessine doucement. Mais une chose est certaine, Frank McCourt a visiblement envie de garder le contrôle sur un club qu’il avait laissé entre les mains de Pablo Longoria et Medhi Benatia, avec le résultat que l’on connait. Cette fois-ci, le propriétaire américain risque d’être consulté avant les grandes décisions, que ce soit sur la direction sportive ou le futur entraineur, sans parler des recrues et du coût que cela va engendrer.

Payet et Mandanda mis sur la touche

Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Frank McCourt et ses conseillers ont mis un terme au retour de deux gloires du club, dont un à qui un poste semblait promis après la fin de sa carrière. Il s’agit de Steve Mandanda, qui a récemment pris la parole dans les médias pour confier sa difficile à digérer la fin de sa carrière de footballeur. Et de Dimitri Payet, qui avait annoncé raccrocher les crampons en direct du Vélodrome il y a quelques semaines.
Les deux hommes sont des légendes de l’OM, où ils sont restés de nombreuses années, tout en étant des cadres du vestiaire. L’idée de collaborer à nouveau avec le club provençal est toujours dans l’air, mais Frank McCourt s’y oppose assez fermement. Selon l’informateur, Steve Mandanda espérait un poste de dirigeant ou d’adjoint au coeur du staff technique, et ce dernier n’est pas encore composé. Pour Dimitri Payet, il ambitionnait plus un poste dans l’encadrement des jeunes de l’OM.
Des volontés pour le moment à oublier, tant Frank McCourt entend bien partir sur de nouvelles base avec un nouveau président, un nouveau directeur sportif et très probablement un nouvel entraineur. Il reste à savoir ce qui sera décidé une fois que le nouvel entraîneur sera en poste. Mais pour le moment, le propriétaire de l’OM ne compte pas s’appuyer sur des vieilles gloires, malgré les promesses ou les options laissées par le passé.
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non ! trouve une equipe qui n'a pas de rater ? meme ton psg a des ratés footix

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