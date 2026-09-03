OM : Stéphane Richard va chez les Parisiens, ça râle à Marseille

Suite à un mercato estival très compliqué pour ses débuts à la tête de l’Olympique de Marseille, le président Stéphane Richard est vivement critiqué par les suiveurs du club phocéen…

Héritier de l’époque Pablo Longoria - Medhi Benatia, lors de laquelle l’ OM dépensait sans compter pour peu de résultats sportifs et financiers au final, Stéphane Richard a vécu un été très difficile. Dans l’incapacité de recruter le moindre joueur, ce qui n’est jamais arrivé à Marseille ou presque, le nouveau président a quand même réussi à conserver quelques joueurs clés, comme Igor Paixão. Pourtant pisté par Sunderland, qui était prêt à faire un transfert de 40 millions d’euros, l'attaquant brésilien est resté à la demande de Richard et avec l’aval de Frank McCourt.

Un petit exploit que le président n’a pas manqué de souligner sur RMC en début de semaine : « J’ai estimé que mon devoir était que les efforts s’arrêtent au moment où la valeur du projet sportif, la capacité de cette équipe à offrir un spectacle de qualité était vraiment menacée. J’ai milité fortement pour que Paixao reste ». Une déclaration faite dans l’émission Rothen s'enflamme qui ne plaît pas du tout à Stéphane Martins.

« Qu’ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles »

« Que le président arrête son cinéma ! Après le mercato, il aurait dû faire une conférence de presse pour s’expliquer, plutôt que de fanfaronner dans une émission parisienne… Si tu veux parler aux supporters de l’OM, tu viens au Vélodrome ou à la Commanderie. Il fallait aller dans une émission qui parle de l’OM, avec des amoureux de l’OM. Mais il sait qu’il n’aurait pas eu les mêmes questions qu’à Paris. Nous, il ne va pas nous enfumer. On va dire merci McCourt et merci Richard de garder Paixao ? Ils sont à l’opposé de ce qu’ils doivent faire. Qu’ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Que le président Stéphane Richard fasse son travail. Arrêtez votre communication, car elle est tout simplement catastrophique. Soyez honnêtes et francs, on ne joue pas avec l’OM, on ne s’amuse pas à mentir aux supporters. Car cet été, vous nous avez arnaqué et escroqué. Les abonnements en tribunes latérales ont explosé… Avec ce rendu là ? On est où là ? L’OM, c’est un club historique. On va les laisser faire pendant trois ans ? Non, il faut arrêter ! », a balancé le consultant de Maritima, qui estime donc que la nouvelle direction de l’OM menée par Stéphane Richard va subir la foudre des supporters…