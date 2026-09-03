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RCL : Todibo ingérable ? Lens a zéro inquiétude

Lens03 sept. , 22:30
parAlexis Rose
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Invité à s’exprimer sur le sulfureux passé de Jean-Clair Todibo avec ses derniers entraîneurs, Dino Toppmöller a tenu à rassurer les supporters du Racing Club de Lens.
Un temps annoncé du côté de l’OM, qui n’a finalement pas eu les finances nécessaires pour le recruter avant la fin du mercato estival, Jean-Clair Todibo a finalement posé ses valises du côté de Lens. Un joli coup de plus pour le RCL, qui a réussi à faire venir l’international français dans le cadre d’un prêt sans option d'achat en provenance de West Ham. Si le talent du défenseur central n’est plus à prouver, Lens va maintenant devoir réussir à gérer un joueur qui a eu pas mal de différends avec ses derniers entraîneurs.

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En effet, chez les Hammers, Todibo s’est d’abord violemment disputé avec Julen Lopetegui à la fin de l’année 2024, avant d’entretenir des relations très fraîches avec son successeur Graham Potter. Et en mai dernier, l’ancien Niçois n’avait clairement pas digéré le choix de Nuno Espirito Santo de le sortir à la 25e minute de jeu lors d’une défaite contre Newcastle. De quoi faire peur à Dino Toppmöller ? Pas du tout.

« Je suis très positif sur le fait qu'on va réussir »

« Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à West Ham. J'ai eu un très bon coup de téléphone avec lui. Avec Jean-Louis Leca, on a directement mis des choses au clair : ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui, pourquoi on veut le prendre. Je pense que c'est déjà un bon signe quand un joueur baisse son salaire pour venir à Lens. Ça nous montre qu'il a vraiment envie d'être ici, de jouer avec nous, d'aider le groupe et faire progresser le club. Pour moi, c'est un signal très, très fort. C'est aussi à nous, et à moi, de le gérer mais je suis très positif sur le fait qu'on va réussir. On espère qu'on pourra compter sur lui pour le match de jeudi 10 septembre contre le Slavia Prague. Peut-être pas pendant tout le match mais ça reste à voir. Il va s'entraîner, progresser et a très envie d'être sur le terrain avec nous le plus vite possible », a lancé, en conférence de presse, le coach de Lens, qui sait que Todibo est là pour relancer sa carrière et non pas pour s’enfoncer encore plus.
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Derniers commentaires

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Il faudrait que tu révises un peu ton histoire du foot. L'écart budgétaire entre l'OL et les prétendants au podium n'avait rien à voir avec celui actuel. Et l'OL n'a jamais dominé outrageusement le championnat, à part une saison ! L'écart entre le PSG et les prétendants au podium est plus important que celui qui existe entre les premiers de PL et les derniers de PL ! Le PSG a fait changé la répartition des droits pour se les accaparer. La PL a une répartition qui vise à aider les clubs les moins fortunés ! Et Bein a fait capoter tous les projets de diffusion de L1 qui auraient pu nuire à sa chaine !

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Mais tu fatigues avec tes memes arguments. Avant le Qatar ton ex gourou pillait et affaiblissait la ligue 1 en achetant les meilleurs joueurs ce qui a permis de gagner 7 fois de suite le championnat. ca te convenait .

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

Les bons gardiens ont souvent la réussite qu'ils provoquent 🍀

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

C’est sur que quand l’OM 2eme ou 3eme de L1 prenait 6 defaites en 6 matches de LDC et pas contre les cadors c’est pas une question de niveau c’etaient les sangliers qui avaient du manger qqchose ...

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

C'est sûr que le LOSC a eu plus que de la chance à Toulouse. Sans la chance du gardien qui est incroyable de ne pas encaisser au deux buts en première mi-temps.

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