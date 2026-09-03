RCL : Todibo ingérable ? Lens a zéro inquiétude

Invité à s’exprimer sur le sulfureux passé de Jean-Clair Todibo avec ses derniers entraîneurs, Dino Toppmöller a tenu à rassurer les supporters du Racing Club de Lens.

Un temps annoncé du côté de l’OM, qui n’a finalement pas eu les finances nécessaires pour le recruter avant la fin du mercato estival, Jean-Clair Todibo a finalement posé ses valises du côté de Lens. Un joli coup de plus pour le RCL , qui a réussi à faire venir l’international français dans le cadre d’un prêt sans option d'achat en provenance de West Ham. Si le talent du défenseur central n’est plus à prouver, Lens va maintenant devoir réussir à gérer un joueur qui a eu pas mal de différends avec ses derniers entraîneurs.

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En effet, chez les Hammers, Todibo s’est d’abord violemment disputé avec Julen Lopetegui à la fin de l’année 2024, avant d’entretenir des relations très fraîches avec son successeur Graham Potter. Et en mai dernier, l’ancien Niçois n’avait clairement pas digéré le choix de Nuno Espirito Santo de le sortir à la 25e minute de jeu lors d’une défaite contre Newcastle. De quoi faire peur à Dino Toppmöller ? Pas du tout.

« Je suis très positif sur le fait qu'on va réussir »